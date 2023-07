Sawan 2023 चार जुलाई यानी आज से सावन की शुरुआत हो गई है। देहरादून में शिव के प्रिय सावन मास के पहले दिन शिवालयों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर भोलेनाथ की पूजा की। देहरादून सहित उत्‍तराखंड भर के शिवालयों में शिव भक्‍तों की भीड़ है। वहीं कुछ भक्तों ने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की।

Sawan 2023: टपकेश्वर महादेव मंदिर में कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ।

टीम जागरण, देहरादून: Sawan 2023: चार जुलाई यानी आज से सावन की शुरुआत हो गई है। एक और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है तो वहीं देहरादून सहित उत्‍तराखंड भर के शिवालयों में शिव भक्‍तों की भीड़ है। देहरादून में भी शिव के प्रिय सावन मास के पहले दिन शिवालयों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर भोलेनाथ की पूजा की। मंगलवार सुबह से ही गढ़ी कैंट स्थित ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान शिव को बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प अर्पित किया। दूध जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर के महंत 108 श्री कृष्णा गिरी महाराज ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को काफी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर के सेवादार भी व्यवस्था बनाएंगे। इधर, शिव मंदिर पटेल नगर, प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर, जंगम शिवालय पलटन बाजार, नर्वदेश्वर मंदिर डाकरा समेत शहर के कई मंदिरों पर भक्तों ने रुद्राभिषेक सहित विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कर भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कुछ भक्तों ने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की।

