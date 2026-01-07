Language
    पशुपालन और कौशल विकास विभाग में 53 युवाओं को मिली नौकरी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सौंपे नियुक्ति पत्र

    By Kedar Dutt Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:11 AM (IST)

    कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मंगलवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन विभाग और कौशल एवं सेवायोजन विभाग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से फार्मासिस्ट व फोरमैन अनुदेशक पदों पर चयनित 53 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठे।

    पशुपालन विभाग के लिए चयनित 16 फार्मासिस्ट और सेवायेजन विभाग के अंतर्गत आईटीआई में 37 फोरमैन अनुदेशक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने नव नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी का असल परिश्रम अब शुरू होता है।

    कार्मिकों को अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यों को गति देने के लिए कार्य करना है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि नवनियुक्त कार्मिकों के सहयोग और टीम वर्क के साथ विभाग उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे।

    उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के बाद पहली बार सेवायोजन विभाग में कार्मिकों की भर्ती की गई है। यह राज्य सरकार की सोच हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने की है। इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में अपर सचिव संतोष बडोनी, निदेशक प्रशिक्षण संजय खेतवाल समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।