पशुपालन और कौशल विकास विभाग में 53 युवाओं को मिली नौकरी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सौंपे नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मंगलवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन विभाग और कौशल एवं सेवायोजन विभाग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से फार्मासिस्ट व फोरमैन अनुदेशक पदों पर चयनित 53 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठे।

पशुपालन विभाग के लिए चयनित 16 फार्मासिस्ट और सेवायेजन विभाग के अंतर्गत आईटीआई में 37 फोरमैन अनुदेशक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने नव नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी का असल परिश्रम अब शुरू होता है।