Dehradun: ऋषिकेश-देहरादून मुख्य मार्ग पर सड़क का गड्ढा बना मुसीबत, G20 की तैयारियों में बना दिया गया था सड़क

ऋषिकेश देहरादून मुख्य मार्ग पर रामा पैलेस सिनेमा हाल के पास पिछले एक माह से गन्दा पानी रिस रहा था। वर्तमान में यहां पर सड़क धंस गई है जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। देहरादून रोड मुख्य मार्ग पर सिनेमा हाल के पास पिछले एक महीने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। G20 की तैयारियों के बीच इसके ऊपर ही सड़क बना दी गई।

ऋषिकेश-देहरादून मुख्य मार्ग पर सड़क का गड्ढा बना मुसीबत

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: ऋषिकेश-देहरादून मुख्य मार्ग पर रामा पैलेस सिनेमा हाल के पास पिछले एक माह से गन्दा पानी रिस रहा था। वर्तमान में यहां पर सड़क धंस गई है, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। गड्ढे की चपेट में आकर गिर चुके हैं कई दोपहिया वाहन देहरादून रोड मुख्य मार्ग पर सिनेमा हाल के पास पिछले एक महीने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। G20 की तैयारियों के बीच लोक निर्माण विभाग की ओर से इसके ऊपर ही सड़क बना दी गई। कुछ दिन बाद सड़क टूटने लगी। विभाग की ओर से इसके ऊपर पैच वर्क किया गया। समस्या का उपचार फिर भी नहीं हुआ। तीन दिन से निरंतर हो रही बारिश के कारण यहां समस्या और बढ़ गई है। जलभराव के बीच यहां पर गड्ढा नजर नहीं आ रहा है। जिसकी चपेट में आकर कई दोपहिया वाहन गिर चुके हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद जल संस्थान गंगा विंग की ओर से इसकी पड़ताल की गई। जल संस्थान की ओर से कराया जायेगा काम सहायक अभियंता हरीश बंसल ने बताया कि मौके पर विभाग की कोई सीवर लाइन नहीं है। जल संस्थान की यहां पर पहले लाइन थी, जिसे बंद कर दिया गया और विभाग की ओर से नई लाइन बिछा दी गई थी। पुरानी लाइन में कहीं सीवर रिस कर यहां पर ओवर फ्लो हो रहा है। जल संस्थान की ओर से इस पर काम कराया जाएगा।

Edited By: riya.pandey