कार-डंपर की आमने-सामने भीषण भिड़ंत में भाई-बहन की मौत, बदरीनाथ हाईवे पर हादसा

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। बदरीनाथ हाईवे पर सड़क दुर्घटना में कार सवार भाई और बहन की मौत हो गई। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए है, उनका एम्स में उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती प्रदीप चौहान ने बताया कि हाईवे पर मालाकुंठी के समीप कार और डंपर की आमने-सामने की टक्कर हुई है।

श्रीनगर की तरफ जा रहे थे कार सवार स्विफ्ट कार में सवार चार लोग ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। श्रीनगर की ओर से डंपर आ रहा था। मोड के पास कार और डंपर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार डंपर के नीचे घुस गई। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।