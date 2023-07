Rishikesh News: घर से नकदी व अन्य सामान चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा; नकदी, लैपटॉप समेत सभी बरामद

श्यामपुर के रुषा फार्म गुमानीवाला स्थित एक घर से नगदी व अन्य सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उससे नगदी व सामान बरामद किया गया है। रुषा फार्म गुमानीवाला श्यामपुर निवासी अशर्फी लाल ने दो दिन पूर्व दर्ज रिपोर्ट में अवगत कराया था कि 16 जुलाई को घर से अज्ञात व्यक्ति ने 1.88 लाख रुपये लैपटॉप मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया गया।

Rishikesh News: घर से नकदी व अन्य सामान चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: श्यामपुर के रुषा फार्म गुमानीवाला स्थित एक घर से नकदी व अन्य सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उससे नकदी व सामान बरामद किया गया है। घर से नकदी, लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामान चोरी रुषा फार्म गुमानीवाला श्यामपुर निवासी अशर्फी लाल ने दो दिन पहले दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 16 जुलाई की रात को घर के अंदर से अज्ञात व्यक्ति ने 1.88 लाख रुपये, लैपटॉप मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया गया। जब यह घटना हुई तो घर के सभी दरवाजे बंद थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। छत के रास्ते घर में घुसा था आरोपी उप निरीक्षक जगत सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी बाबी निवासी निकट शहीद स्मारक द्वार रुषा फार्म, गुमानीवाला श्यामपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति से चोरी किए गए 35 हजार रुपये व अन्य सामान बरामद किया गया है। घटना की रात यह व्यक्ति छत के रास्ते घर में घुसा था।

Edited By: riya.pandey