Rishikesh News: ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर बाइक खाई में गिरी, एक की मौत व दो घायल; केदारनाथ जा रहे थे तीनों

Rishikesh News ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवपुरी के समीप शुक्रवार की अलसुबह एक मोटरसाइकिल गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर चौकी प्रभारी शिवपुरी प्रदीप रावत लेकर मौके पर पहुंचे। एक बाइक पर सवार होकर अमेठी उत्तर प्रदेश निवासी यह तीन लोग केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे। करीब 70 मीटर गहरी खाई से एसडीआरएफ की मदद से दो व्यक्तियों को खाई से बाहर निकाला गया।

Rishikesh News: शिवपुरी के समीप शुक्रवार की अलसुबह एक मोटरसाइकिल गहरी खाई में गिर गई।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: Rishikesh News: ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवपुरी के समीप शुक्रवार की अलसुबह एक मोटरसाइकिल गहरी खाई में गिर गई। जिसमें सवार एक यात्री की घटनास्थल पर मौत हो गई। दो युवक घायल हो गए जिन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। एक बाइक पर सवार होकर अमेठी उत्तर प्रदेश निवासी यह तीन लोग केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे। प्रभारी निरीक्षक थाना मुनिकीरेती रितेश शाह ने बताया कि शुक्रवार की अल सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि शिवपुरी में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है। सूचना पर चौकी प्रभारी शिवपुरी प्रदीप रावत लेकर मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ के उपनिरीक्षक नीरज चौहान के साथ टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम विश्वास प्रताप सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना अमेठी उत्तर प्रदेश बताया। उसे हल्की चोट लगी थी। उसने जानकारी दी कि उसके दो और साथी ऋषिकेश से केदारनाथ की ओर जा रहे थे तो शिवपुरी के पास उनके मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर गई। विश्वनाथ ऊपर झाड़ियों में गिर गया था इस कारण से हल्की चोट आई। करीब 70 मीटर गहरी खाई से एसडीआरएफ की मदद से दो व्यक्तियों को खाई से बाहर निकाला गया। इनमें आकाश उपाध्याय (25 वर्ष) पुत्र राजू उपाध्याय निवासी सुल्तानपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश की मौत हो गई थी। जबकि उसके साथी अपूर्व सिंह (21 वर्ष) पुत्र संजय सिंह निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश घायल अवस्था में मिला।

Edited By: Nirmala Bohra