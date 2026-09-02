ऋषिकेश के होटल में नाबालिग से रेप, बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग... भीड़ ने की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। नाबालिग के साथ जिस होटल में दुष्कर्म हुआ उसके संचालक और प्रबंधक की भूमिका से नाराज गुस्साई भीड़ ने होटल में पथराव और तोड़फोड़ की।

भीड़ में शामिल कुछ लोग बुलडोजर लेकर होटल के बाहर पहुंच गए। होटल संचालन से जुड़ी एक महिला और भीड़ में शामिल महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। करीब दो घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

पुराना रेलवे रोड के पास स्थित होटल गंगा इन में शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद होटल विवादों में घिरा हुआ था। मंगलवार को पीड़िता के स्वजन और बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर पहुंचे। गुस्साई भीड़ ने होटल में पथराव कर फ्रंट के शीशों को तोड़ दिया। अंदर जाकर भी तोड़फोड़ की।

होटल संचालन से जुड़ी एक महिला और भीड़ में शामिल महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान मारपीट हो गई। पुलिस महिला को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गई। इसके बाद होटल में प्रवेश करने वाले शटर बंद कर दिए गए।

इस बीच भीड़ में शामिल कुछ लोग बुलडोजर लेकर होटल के बाहर पहुंच गए। वह होटल को गिराने या सील करने की मांग पर अड़ गए। करीब दो घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग होटल के बाहर से हटे।