Rishikesh: गंगा का जलस्तर घटा, ऋषिकेश में चेतावनी रेखा से 10 सेमी ऊपर पहुंचा था; चीला में शुरू हुआ उत्पादन

सोमवार को गंगा का जलस्तर कम होने के बाद त्रिवेणी घाट आरती स्थल पर ही हुई गंगा की आरती। जागरण

ऋषिकेश, जागरण संवाददाता: रविवार को श्रीनगर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई थी। मगर मध्यरात्रि के बाद जलस्तर में कमी आने लगी। सोमवार को गंगा का जलस्तर करीब एक मीटर नीचे आ गया। वहीं जलस्तर घटने के बाद चीला जल विद्युत गृह में 23 घंटे बाद विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। रविवार को अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने तथा अलकनंदा में भारी मात्रा में सिल्ट आने के कारण श्रीनगर बांध से करीब 2000 से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया था। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अन्य सहायक नदियों के मिलने से गंगा का जलस्तर में भारी वृद्धि हुई थी, जिससे ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा 339.50 से 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था। पूरे दिन पांच से 10 सेमी का उतार चढ़ाव होता रहा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित आसपास क्षेत्र के सभी घाट जलमग्न हो गए थे। मगर रात्रि 10 बजे के बाद गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी थी। सोमवार सुबह नौ बजे गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से एक मीटर नीचे 338.50 मीटर पर पहुंच गया था, जिसमें पूरे दिन पांच से 10 सेमी का उतार चढ़ाव होता रहा। गंगा का पानी सामान्य होने के बाद तटीय इलाकों में रहने वाली आबादी ने भी राहत की सांस ली। गंगा का पानी उतरने के बाद अब जलमग्न हुए ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित आसपास के घाट खाली हो गए हैं। उधर, रविवार को गंगा का जलस्तर बढ़ने और भारी मात्रा में सिल्ट व बोल्डर आने के कारण बैराज जलाशय में गेट खोल कर फ्लड को पास किया गया, जिससे चीला विद्युत गृह में दोपहर 12 बजे के बाद विद्युत उत्पादन ठप हो गया था। सोमवार को गंगा का जलस्तर घटने और सिल्ट की मात्रा कम होने पर प्रात: करीब 10 बजे से पशुलोक बैराज जलाशय में पाउंडिंग शुरू की गई, जिसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे चीला जल विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन आरंभ हो गया था।

Edited By: Shivam Yadav