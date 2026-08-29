ऋषिकेश में अनियंत्रित बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो की मौत, 13 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार जा रही यात्री बस भद्रकाली के समीप ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय पहुंचाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

बस में सवार घायल 13 यात्री घायल हुए, जिनमें एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मची रही। मौसम खराब होने व अत्यधिक अंधेरा होने के कारण भी यात्रियों की सांसें अटकीं रही।

एसडीआरएफ ढालवाला निरीक्षक कवींद्र सजवाण के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 9.20 बजे की है। यह बस खारास्रोत पार्किंग से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इस दौरान भद्रकाली के समीप ढालदार मार्ग पर बस अनियंत्रित होने से हादसा हुआ।

बताया कि यह बस गुरुवार की रात 9.30 बजे दिल्ली से ऋषिकेश के लिए रवाना हुए थे। शुक्रवार सुबह बस ऋषिकेश पहुंची थी। बस को खारास्रोत पार्किंग में खड़ा किया गया था। बस में सवार 60 यात्री त्रिवेणी घाट में स्नान करने के बाद दोपहर में नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने गए थे। इसके बाद यात्रियों ने रामझूला, लक्ष्मण झूला में भ्रमण किया।

इसके बाद यात्री बस में सवार होकर हरिद्वार के लिए निकले थे। बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल शुभम पुत्र कुंदन सिंह और ऋषभ पुत्र विक्रम सिंह निवासी गली नंबर 6, गणेश विहार, गंगा नगर को तुरंत राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जबकि, अन्य 13 घायलों को भी चिकित्सालय पहुंचाया गया।