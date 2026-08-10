भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प लेकर आज मंत्री रेखा आर्या निकालेंगी कांवड़ यात्रा, 22 KM चलेंगी पैदल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। वर्ष 2036 में ओलिंपिक की मेजबानी भारत को मिले, इस संकल्प के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या सोमवार को पैदल कांवड़ यात्रा निकालेंगी। यह यात्रा हरिद्वार में हरकी पैड़ी से प्रारंभ होकर ऋषिकेश स्थित वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी।

22 किलोमीटर लंबी इस पैदल कांवड़ यात्रा में संतों के अलावा खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी और आमजन भी शामिल होंगे। खेल मंत्री आर्या की यह दूसरी कांवड़ यात्रा है। इससे पहले 26 जुलाई 2022 को भी वह सावन माह की महाशिवरात्रि में 'मुझे भी जन्म लेने दो शिव के माह में शक्ति का संकल्प बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को लेकर भी हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा कर चुकी हैं।