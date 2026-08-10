Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प लेकर आज मंत्री रेखा आर्या निकालेंगी कांवड़ यात्रा, 22 KM चलेंगी पैदल

    By Kedar Dutt Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    खेल मंत्री रेखा आर्या 2036 ओलिंपिक की मेजबानी भारत को दिलाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करेंगी। ...और पढ़ें

    खेल मंत्री रेखा आर्या

    खेल मंत्री रेखा आर्या

    HighLights

    1. खेल मंत्री रेखा आर्या की 2036 ओलिंपिक मेजबानी हेतु कांवड़ यात्रा।

    2. हरिद्वार से ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा।

    3. संतों, खिलाड़ियों, युवाओं और आमजन की सहभागिता रहेगी।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। वर्ष 2036 में ओलिंपिक की मेजबानी भारत को मिले, इस संकल्प के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या सोमवार को पैदल कांवड़ यात्रा निकालेंगी। यह यात्रा हरिद्वार में हरकी पैड़ी से प्रारंभ होकर ऋषिकेश स्थित वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी।

    22 किलोमीटर लंबी इस पैदल कांवड़ यात्रा में संतों के अलावा खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी और आमजन भी शामिल होंगे। खेल मंत्री आर्या की यह दूसरी कांवड़ यात्रा है। इससे पहले 26 जुलाई 2022 को भी वह सावन माह की महाशिवरात्रि में 'मुझे भी जन्म लेने दो शिव के माह में शक्ति का संकल्प बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को लेकर भी हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा कर चुकी हैं।

    खेल मंत्री आर्या सोमवार को सुबह साढ़े छह बजे हरिद्वार स्थित जूना अखाड़ा से हरकी पैड़ी पहुंचेंगी, जहां वह कांवड़ भरने के साथ ही यात्रा का संकल्प लेंगी। इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी।

    फिर उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स सेल्स कॉरपोरेशन, मिनी स्टेडियम प्रतीतनगर (रायवाला), खादरी (श्यामपुर)', बाबा नींब करौरी महाराज आश्रम आईडीपीएल रोड होते हुए ऋषिकेश स्थित वीरभद्र मंदिर पहुंचेगी। वहां जलाभिषेक करने के बाद खेल मंत्री का संबोधन होगा।

    यह भी पढ़ें- लाखों रुपए के नोटों से सजी दो कांवड़ की सुरक्षा में लगी यूपी पुलिस, देखने वालों का लगा तांता