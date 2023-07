Rain in Uttarakhand उत्तराखंड में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन भी मूसलधार वर्षा जारी रही। 11 जिलों में मंगलवार को भी 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर हालात की जानकारी ली। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग भी नहीं खुल पाया।

Rain in Uttarakhand: प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर ली हालात की जानकारी

HighLights प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर ली हालात की जानकारी 11 जिलों में आज बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र भारी वर्षा से 136 मार्ग अवरुद्ध, 29 गांवों में विद्युत आपूर्ति ठप

जागरण टीम, देहरादून: Rain in Uttarakhand: उत्तराखंड में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन भी मूसलधार वर्षा जारी रही। देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में सोमावार रात से मंगलवार सुबह तक बारिश जारी रही। वहीं सोमवार सुबह दो से तीन घंटे तक मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर होते-होते अधिकांश क्षेत्रों में फिर वर्षा की झड़ी लग गई। आगामी दो दिन तक प्रदेश में भारी वर्षा के आसार हैं। 11 जिलों देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में मंगलवार को भी 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से दूरभाष पर ली जानकारी भारत-चीन सीमा स्थित नीती घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र में अतिवृष्टि से जुम्मा नाला उफान पर आ गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें बाधित सड़कों और चारधाम एवं कांवड़ यात्रा, फसलों पर प्रभाव की विस्तार से जानकारी दी। देहरादून एसएसपी ने जारी किए निर्देश देहरादून में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि सभी थाना /चौकी प्रभारीगण अपने अपने क्षेत्र में बारिश के दृष्टिगत हाई अलर्ट मोड पर रहने और प्राथमिकता पर निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की जरूरत है। कहा कि सभी अपने पास उपलब्ध राहत व बचाव कार्यों हेतु उपलब्ध संसाधनों को रेडी पोजीशन में रखें।

आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित कार्मिकों को चिन्हित कर, उन्हें हाई अलर्ट व किसी भी आकस्मिकता के दृष्टिगत रेडी पोजीशन में रखें।

अपने अपने क्षेत्र में बहने वाले नदियों, नालों व गधेरों के आसपास रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाय। अपने अपने क्षेत्र में बहने वाले नदियों, नालों व गधेरों के आसपास रहने वाले परिवारों को लगातार अलर्ट करते रहें।

शहर, कस्‍बों में लगातार बारिश की वजह से जलभराव की स्तिथियां होंगी, इसलिए ट्रैफ‍िक मैनेजमेंट प्रभावी हो, डायवर्जन प्रभावी रूप से सुनश्चित किया जाय।

आज दिन में दोपहर दो बजे तक ऐसे ही मूसलधार बारिश होने की संभावना है, इसलिए ज्‍यादात लोग चारपाहिया वाहनों में सफर करेंगे और सामान्य दिनों की अपेक्षा आज सड़क पर ज्यादा वाहन रहेंगे। इसलिए सभी प्रभारी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रभावी रूप से सुनश्चित करेंगे।

आज सभी बरसाती पहनकर ड्यूटी करेंगे, छाता का इस्तेमाल कम से कम हों और किसी भी आकस्मिकता की सूचना तत्काल कंट्रोल सेंट्रस के माध्यम से तत्काल सभी सम्बंधितों को अवगत करायेंगे।

किसी भी आकस्मिकता के दृष्टिगत शेल्टर होम ( स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला आदि ) का चिन्हिकरण स्थानीय प्रशासन के साथ समनवय स्थापित कर एडवांस में कराया जाय। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग बंद पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग भी नहीं खुल पाया। चारधाम यात्रा मार्ग भी दिनभर बंद होते और खुलते रहे। 29 गांवों में विद्युत आपूर्ति ठप है। बिजली उत्पादन गिरा नदियों में गाद आने और जलस्तर बढ़ने से टरबाइन थम रही हैं। बीते दो दिन में बिजली उत्पादन में 10 मिलियन यूनिट की गिरावट आई है। भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दो दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा के आसार हैं। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कंट्रोल रूम से सभी जगह स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। बंद सड़कों को खोलने के लिए सभी जगह जेसीबी तैनात की गई हैं। शासन-प्रशासन समेत सभी एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

