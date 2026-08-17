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गृहिणी से 'उत्तराखंड रत्न' तक का सफर: पुष्पा पढालनी ने स्वयं सहायता समूह से बदली 250 महिलाओं की तकदीर

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:11 PM (IST)

पुष्पा पढालनी ने एक साधारण गृहिणी से 'उत्तराखंड रत्न' और 'लखपति दीदी' तक का सफर तय किया है। उन्होंने 'एकता स्वयं सहायता समूह' के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और 250 नए समूह गठित किए।

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HighLights

  1. साधारण गृहिणी से 'उत्तराखंड रत्न' और 'लखपति दीदी' बनीं।

  2. 'एकता स्वयं सहायता समूह' से सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।

  3. कोविड-19 में मरीजों के लिए कैंटीन चलाई, खुद संक्रमित हुईं।

हल्द्वानी (नैनीताल)। कहते हैं कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों, तो एक साधारण इंसान भी असाधारण मुकाम हासिल कर सकता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है नैनीताल जिले के ग्राम फत्तावंगर की पुष्पा पढालनी ने। साल 2012 तक चारदीवारी के बीच सिमटी रहने वाली एक साधारण गृहिणी, आज न केवल खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि 'एकता स्वयं सहायता समूह' और 'अलकनन्दा क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)' के माध्यम से सैकड़ों अन्य महिलाओं के जीवन में रोशनी बिखेर रही हैं। उनकी इस अनुकरणीय यात्रा ने उन्हें 'लखपति दीदी' और 'उत्तराखंड रत्न' जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा है।

शुरुआत: चुनौतियां और पहला कदम
पुष्पा पढालनी की बदलाव की कहानी साल 2012 में शुरू हुई। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के कारण, वित्तीय साक्षरता और बाहरी दुनिया का अनुभव सीमित था। उन्होंने गांव की ही सात महिलाओं को साथ लेकर 'एकता स्वयं सहायता समूह' का गठन किया। शुरुआत बेहद मामूली थी—हर सदस्य हर महीने मात्र 100 रुपये की बचत जमा करता था।

अपनी इस यात्रा के बारे में पुष्पा ने कहा कि शुरुआत में बैंक जाना, लेन-देन करना और समूह की बारीकियों को समझना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी। समूह के गठन के छह महीने बाद, ब्लॉक कार्यालय से उन्हें 'रिवाल्विंग फण्ड' (Riding Fund) के रूप में शुरुआती आर्थिक मदद मिली। इस मदद ने उनके हौसलों को पंख दिए। समूह ने सबसे पहले रुई की बत्ती और धूप बनाने का प्रशिक्षण लिया और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया।

'सरस' से हुई शुरुआत दिल्ली-मुंबई तक पहुंची
धूपबत्ती के काम से मिले अनुभव के बाद, पुष्पा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक खाद्य उत्पादों में संभावनाएं तलाशीं। समूह ने उड़द की दाल से विभिन्न प्रकार की बड़ी (खीरा बड़ी, पापड़ बड़ी, पेठा बड़ी, भूला बड़ी) और मुंगोड़ी बनाना शुरू किया।

उत्पादों की गुणवत्ता और बेहतरीन पैकेजिंग के दम पर, इन्हें जल्द ही बाजार मिल गया। पुष्पा ने इन उत्पादों को 'सरस सर्किट' और स्थानीय बाजारों में स्टॉल लगाकर बेचना शुरू किया। आज, उनके द्वारा बनाई गई बड़ी और मुंगोड़ी की मांग केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। रुद्रपुर, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी उनके नियमित ग्राहक हैं, जो इन उत्पादों को लेकर आगे बेचते हैं।

सरकार के सहयोग से लगे पंख
इस व्यवसाय को विस्तार देने के लिए पुष्पा को सरकारी योजनाओं का भरपूर सहयोग मिला। उन्हें बैंक लोन, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन धनराशि और 'मुख्यमंत्री उद्यमशाला' के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इसके अलावा, 'प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना' के तहत उत्पादों को सुखाने के लिए एक आधुनिक ड्रायर भी मिला। इन सब की मदद से उन्होंने घर पर ही एक प्रॉडक्शन यूनिट स्थापित की है, जहां अब बड़ी-मुंगोड़ी के साथ-साथ अचार, मिलेट (श्रीअन्न) नमकीन और हर्बल कलर (गुलाल) भी तैयार किए जाते हैं।

कोविड-19: जान जोखिम में डालकर सेवा
पुष्पा पढालनी का जज्बा केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा। कोविड-19 महामारी के दौर में जब लोग घरों में कैद थे तब पुष्पा ने सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। उन्होंने कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए 10 महीनों तक कैंटीन का संचालन किया, जहां उनके साथ मीरा जैसी सहयोगी महिलाएं भी शामिल थीं।

सेवा के इस कार्य के दौरान पुष्पा स्वयं कोविड पॉजिटिव हो गईं। उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगा। लेकिन उन्होंने मौत को मात दी और एक बार फिर दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट गईं।

आत्मनिर्भरता की मशाल: सीनियर CRP के रूप में भूमिका
पुष्पा अब केवल एक उद्यमी नहीं, बल्कि एक लीडर और ट्रेनर बन चुकी हैं। वे 'सीनियर सी:आरपी' (Community Resource Person) के रूप में कार्य कर रही हैं। उनके अथक प्रयासों से हल्द्वानी ब्लॉक में अब तक करीब 250 नए स्वयं सहायता समूह और कई महिला संगठनों का गठन हो चुका है।

उनकी कर्मठता को देखते हुए, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (U.S.R.L.M.) की ओर से उनके CLF (अलकनन्दा CLF, जो सहकारिता से जुड़ा है) को एक 'सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र' और बजट आवंटित किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से, वे समूह और संगठन की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। पुष्पा के साथ आज उनकी यूनिट में अन्य महिलाएं भी रोजगार पा रही हैं।

प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल तक मिली सराहना

पुष्पा पढालनी की इस असाधारण यात्रा को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सराहा गया है।
2021: देहरादून में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिष्ठित 'उत्तराखंड रत्न पुरस्कार' से सम्मानित।
2021: केंद्र सरकार द्वारा जारी 75 आत्मनिर्भर ग्रामीण महिलाओं की कहानियों के संग्रह में पुष्पा और उनकी सहयोगी मीरा की कहानी को 34वें स्थान पर शामिल किया गया। इस पुस्तक का विमोचन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
2022: नैनीताल जिले की पहली 'लखपति दीदी' बनने का गौरव प्राप्त हुआ।
2023: राजभवन में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) द्वारा काफी सराहना मिली। राज्यपाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने अधिकारियों को पुष्पा की सफलता की कहानी तैयार करने के निर्देश दिए।
2024: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2024) के अवसर पर विजय पथ पर झंडारोहण कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का ऐतिहासिक मौका मिला।
2025: 25 जनवरी 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया।

पुष्पा पढालनी का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सफलता की एक ऐसी मिसाल है, जो यह साबित करता है कि ग्रामीण महिलाएं यदि ठान लें, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की दशा और दिशा बदल सकती हैं।