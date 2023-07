रायपुर ब्लाक में 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई, अधिकारियों के परिचय पर नाराज हुए उनियाल

विकासखंड रायपुर सभागार में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई शुरू। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास जल संस्थान पर्यटन कृषि पंचायतीराज समेत विभिन्न विभागों से अधिकारी पहुंचे। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के परिचय को लेकर नाराजगी जताई।

रायपुर ब्लाक में 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई

जागरण टीम, देहरादून: विकासखंड रायपुर सभागार में 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई शुरू। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास, जल संस्थान, पर्यटन, कृषि, पंचायतीराज समेत विभिन्न विभागों से अधिकारी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के परिचय को लेकर जताई नाराजगी मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के परिचय को लेकर नाराजगी जताई। कहा जब अधिकारी खुद का परिचय सही ढंग से नहीं दे रहे हैं तो काम कैसे करेंगे और कैसे शिकायतों का निस्तारण होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं पहले भी इस बारे में कई बार बोल चुका हूं। इस दौरान आमजन ने सड़कों की दुर्दशा व विद्युत व्यवस्था को लेकर हो रही समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया।

