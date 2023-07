शर्मनाक: सावन के पहले सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाने गई थी किशोरी, पुजारी ने कर दी छेड़छाड़; हुआ बवाल-मुकदमा दर्ज

Dehradun Crime देहरादून के मंदिर में जल चढ़ाने गई किशोरी से पुजारी ने छेड़छाड़ कर दी जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपित पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी के स्वजन शिकायत लेकर धारा चौकी पहुंचे। सूचना मिलने पर हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

टीम जागरण, देहरादून: Dehradun Crime: सावन के पहले सोमवार पर जहां उत्‍तराखंड भर के मंदिरों में आस्‍था का दौर जारी है तो वहीं राजधानी देहरादून से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। देहरादून के मंदिर में जल चढ़ाने गई किशोरी से पुजारी ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपित पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चुक्‍खुवाला स्थित सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाने गई किशोरी से मंदिर के ही पुजारी ने छेड़छाड़ कर दी। किशोरी के शोर मचाने पर मंदिर में भीड़ जुट गई। किशोरी के स्वजन शिकायत लेकर धारा चौकी पहुंचे। सूचना मिलने पर हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। पुलिस ने पुजारी नरेंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया है। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती की अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली वहीं रुड़की एक युवती की अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की गई। युवती को जब इसका पता चला तो पुलिस से शिकायत की। युवती का आरोप है कि एडिट कर यह वीडियो बनाई गई है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती के वीडियो को एडिट किया गया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। युवती की सहेली ने उसका अश्लील वीडियो इंटरनेट पर देखा। इसके बाद उसने इसकी जानकारी युवती को दे दी। जब युवती को इस बात का पता चला तो उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। युवती ने छानबीन की तो मामला सही निकला। युवती ने यह बात अपने स्वजन को बताई। जिसके बाद स्वजन ने इस बावत पुलिस से शिकायत की। युवती ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर शक जताया है। युवती का आरोप है कि वह काफी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। जब भी वह कहीं जाती है तो युवक पीछे-पीछे आता है। युवती ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है।

