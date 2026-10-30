राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का उत्तराखंड दौरा स्थगित, केदारनाथ दर्शन का कार्यक्रम टला

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का एक नवंबर से प्रस्तावित दो दिवसीय उत्तराखंड दौरा टल गया है। पहले प्रस्तावित दौरे के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक नवंबर को देहरादून पहुंचना था।

दो नवंबर उन्हें श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाना था। राष्ट्रपति भवन से यह दौरा टलने की जानकारी राज्य को मिली है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राष्ट्रपति का दौरा टलने की पुष्टि की।

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