    President Uttarakhand Visit: राष्ट्रपति मुर्मु का उत्तराखंड दौरा, तीन दिवसीय कार्यक्रम रविवार से शुरू

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार से तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भाग लेंगी और देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। इसके अतिरिक्त, वे नैनीताल में राजभवन के स्थापना दिवस समारोह और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के दौरान उनका कैंचीधाम जाने का भी कार्यक्रम है।

    रविवार को हरिद्वार में पतंजलि विवि के दीक्षा समारोह में होंगी शामिल. File

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार को तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। वह रविवार को हरिद्वार स्थित पंतजलि विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। सोमवार को वह देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। अगले दिन वह नैनीताल राजभवन के स्थापना दिवस समारोह और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी।
    राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म का विमान रविवार सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां से राष्ट्रपति हेलीकाप्टर से हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय जाएंगी। सुबह तकरीबन 11 बजे वह पंतजलि विवि के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। इसके पश्चात वह दोपहर को देहरादून आएंगी और राष्ट्रपति निकेतन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही यहीं रात्रि विश्राम भी करेंगी।

    राष्ट्रपति सोमवार को राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा भवन पहुंचेगी। वह 11 से 12 बजे तक सदन में रहेंगी। वह विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति नैनीताल के लिए रवाना होंगी।

    इसी दिन वह शाम साढ़े पांच बजे नैनीताल राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मंगलवार चार नवंबर को सुबह राष्ट्रपति बाबा नींब करौरी आश्रम कैंचीधाम में दर्शन को भी जाएंगी। वह इसी दिन अपराहन तीन बजे कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भी शामिल होंगी। इसके बाद वह वहीं से दिल्ली वापस लौट जाएंगी।