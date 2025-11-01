President Uttarakhand Visit: राष्ट्रपति मुर्मु का उत्तराखंड दौरा, तीन दिवसीय कार्यक्रम रविवार से शुरू

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार को तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। वह रविवार को हरिद्वार स्थित पंतजलि विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। सोमवार को वह देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। अगले दिन वह नैनीताल राजभवन के स्थापना दिवस समारोह और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म का विमान रविवार सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां से राष्ट्रपति हेलीकाप्टर से हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय जाएंगी। सुबह तकरीबन 11 बजे वह पंतजलि विवि के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। इसके पश्चात वह दोपहर को देहरादून आएंगी और राष्ट्रपति निकेतन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही यहीं रात्रि विश्राम भी करेंगी।