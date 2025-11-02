राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा: हरिद्वार पहुंचीं द्रौपदी मुर्मु, पतंजलि विवि के दीक्षा समारोह में हुईं शामिल

पतंजलि हैलीपेड पहुंचने पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। पतंजलि यूनिवर्सिटी में अकादमिक स्टाफ व विद्यार्थियों के साथ फोटो सेशन संपन्न हुआ। पतंजलि यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल हुईं और स्वर्ण पदक विजेता छात्रों को सम्मानित किया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रविवार सुबह सवा दस बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचीं। वह यहां से हेलीकाप्टर से हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंची और सुबह विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल हुईं।

इसके बाद वह देहरादून में निकेतन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगी।

राष्ट्रपति राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को सोमवार को 11 बजे से संबोधित करेंगी। शाम साढ़े पांच बजे नैनीताल राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मंगलवार सुबह कैंचीधाम स्थित बाबा नीब करौरी आश्रम में दर्शन करेंगी और अपराह्न तीन बजे कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भी शामिल होंगी।