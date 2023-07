भट्टोवाला तिराहा गुमानीवाला के पास से पुलिस ने दो आरोपी युवकों को लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लूटी गई चेन बरामद की। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी 11 जुलाई को दिल्ली से चोरी हुई निकली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपने नाम विशाल व सागर निवासी मंगोलपुरी दिल्ली बताया। आरोपितों ने बताया कि वह नशे के आदी हैं।

चेन स्नैचिंग करने वाले दो बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: मोटरसाइकिल पर ऋषिकेश में चेन लूट को अंजाम देने वाले दिल्ली के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने लूटी चेन एवं घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली ऋषिकेश में 13 जुलाई को रमेश निवासी अमित ग्राम गुमानीवाला गली 13 ऋषिकेश ने इस संबंध में लिखित तहरीर दी, जिसमें कहा कि बीते गुरुवार की शाम छह बजे वह अपनी पत्नी के साथ हाट बाजार श्यामपुर के पास स्थित एक दुकान पर सामान लेने आए थे। उनकी पत्नी दुकान की ओर चली गई। वह स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर रहे थे। इस दौरान हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पीछे से आकर पत्नी के गले से सोने की चेन झपट ली और भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय ने बताया कि घटना स्थल के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से अवलोकन करने के साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। नशे के आदी हैं आरोपी शुक्रवार को भट्टोवाला तिराहा गुमानीवाला के पास से पुलिस ने दो आरोपी युवकों को लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लूटी गई चेन बरामद की। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी 11 जुलाई को दिल्ली से चोरी हुई निकली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपने नाम विशाल व सागर निवासी मंगोलपुरी दिल्ली बताया। आरोपियों ने बताया कि वह नशे के आदी हैं। अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह दिल्ली से एक मोटरसाइकिल चोरी कर ऋषिकेश पहुंचे। नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाइक चोरी कर पहुंचे ऋषिकेश श्यामपुर में एक आदमी अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ था जिसके गले में हमें सोने की चेन दिखाई दी। हमने उक्त व्यक्ति के गले पर झपट्टा मारकर चेन छीन ली और फिर हम फरार हो गए। रात भर वह एक जगह पर कांवड़ यात्रियों के बीच जाकर छुप गए। वह दोनों कांवड़ यात्रियों की बीच पुलिस से बचते हुए दिल्ली वापस भागने की फिराक में थे। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक दर्शन प्रसाद काला, उप निरीक्षक जगत सिंह आदि शामिल थे। - दुर्गा नौटियाल

Edited By: riya.pandey