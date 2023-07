कालेज निर्माण के लिए मानसून सीजन में भी पोकलैंड मशीन से पहाड़ कटान जारी, भूस्खलन का खतरा; नहीं हो रही सुनवाई

डोईवाला तहसील के ग्राम पंचायत सनगांव के भगवानपुर में एक निजी कालेज के निर्माण कार्यों के लिए मानसून सीजन में भी पोकलैंड मशीन से पहाड़ कटान का कार्य किया जा रहा है। पहाड़ के नीचे बसे आबादी क्षेत्र पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों की ओर से तमाम बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है।

कालेज निर्माण के लिए मानसून सीजन में भी पोकलैंड मशीन से पहाड़ कटान जारी

संवाद सहयोगी, डोईवाला: डोईवाला तहसील के ग्राम पंचायत सनगांव के भगवानपुर में एक निजी कालेज के निर्माण कार्यों के लिए मानसून सीजन में भी पोकलैंड मशीन से पहाड़ कटान का कार्य किया जा रहा है। पहाड़ के नीचे बसे आबादी क्षेत्र पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई ग्राम प्रधान व ग्रामीणों की ओर से तमाम बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। सनगांव की ग्राम प्रधान हेमंती रावत ने ग्रामीण मार्ग पर भारी प्रतिबंधित वाहनों की आवाजाही, लंबे समय से पोकलैंड व जेसीबी मशीनों से पहाड़ कटान व रानीखेत के बीस परिवारों के पीने के पानी के लिए प्राकृतिक स्रोत में जाने का रास्ता बंद करने, ग्राम समाज की जमीन पर मलबा डालने आदि की शिकायत तहसील स्तर से लेकर डीएम तक की परंतु कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जिससे कि निर्माण करा रहे लोग के हौसले बुलंद है। भारी मशीनों से पहाड़ों का कटान जारी वह ग्रामीणों की समस्या को दरकिनार कर लगातार भारी मशीनों से पहाड़ कटान कर रहे हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान हेमंती रावत की ओर से 13 जुलाई को वन मंत्री सुबोध उनियाल को शिकायत दी गई। वन मंत्री ने डीएम देहरादून को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है।

Edited By: riya.pandey