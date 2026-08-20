उत्तराखंड के 15 हजार लोगों को मिलेगा आशियाना, पीएमएवाई के तहत 84 फीसदी मकान तैयार; डेट लाइन तय

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने का सपना पूरा होने वाला है। आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले माह सितंबर तक की टाइम लाइन निर्धारित की है। सभी पात्र परिवारों को आगामी दिसंबर माह तक अपना घर मिल जाएगा।

सचिव आवास डॉ आर राजेश ने बताया कि प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें लगभग 84 फीसदी यानी 12948 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 1271 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी है। इनमें 768 रुड़की और 503 लाभार्थी हरिद्वार के हैं। लंबित आवासीय परियोजनाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।