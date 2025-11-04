ऋषिकेश में कबाड़ी की दुकान में लगी आग, जिंदा जलकर एक की मौत
ऋषिकेश के शीशम झाड़ी इलाके में एक कबाड़ी की दुकान में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और शव को बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : हीरालाल मार्ग स्थित कबाड़ी की दुकान में रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
दुकान के अंदर एक युवक का अधजला शव बरामद हुआ है। युवक कबाड़ी की दुकान में कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवक रोशनदान से चोरी के इरादे से अंदर गया होगा।
सुबह करीब साढ़े तीन बजे कबाड़ी की दुकान से आग की लपटें उठने के बाद आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग की लपटों ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया था।
बाहर शटर में ताला लगा होने के कारण ताला तोड़कर टीम अंदर गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद टीम को अंदर एक शव पड़ा दिखा, जो बुरी तरह से झुलसा हुआ था।
पुलिस टीम शव को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि युवक चोरी के इरादे से दुकान में घुसा है। शटर पर ताला लगे होने के कारण आशंका है कि युवक रोशनदान से अंदर गया है।
उसके बाद वहां आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि रोशनदान में ग्रिल नहीं लगी है। दुकान तालिब की है। दुकान के बाहर रोज एक व्यक्ति सोता है।
पूछताछ में उसने बताया कि आग लगने के बाद अंदर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दमकल विभाग आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।
उधर, देर शाम कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि मृतक की पहचान हो गई है। बुच्ची देवी ने उसकी पहचान अपने पुत्र रोहित उम्र 21 वर्ष के रूप में की है। बताया कि उनका परिवार मूल रूप से गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
वर्तमान में वह झुग्गी-झोपड़ी गोविंद नगर ऋषिकेश में रहते हैं। रोहित कबाड़ का काम करता था व नशे का आदि था। बुच्ची देवी ने रोहित की खराब हो रखी अंगुलियों को देखकर उसकी पहचान की है।
