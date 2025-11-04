ऋषिकेश में कबाड़ी की दुकान में लगी आग, जिंदा जलकर एक की मौत

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : हीरालाल मार्ग स्थित कबाड़ी की दुकान में रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकान के अंदर एक युवक का अधजला शव बरामद हुआ है। युवक कबाड़ी की दुकान में कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवक रोशनदान से चोरी के इरादे से अंदर गया होगा।

सुबह करीब साढ़े तीन बजे कबाड़ी की दुकान से आग की लपटें उठने के बाद आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग की लपटों ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया था।

बाहर शटर में ताला लगा होने के कारण ताला तोड़कर टीम अंदर गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद टीम को अंदर एक शव पड़ा दिखा, जो बुरी तरह से झुलसा हुआ था।

पुलिस टीम शव को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि युवक चोरी के इरादे से दुकान में घुसा है। शटर पर ताला लगे होने के कारण आशंका है कि युवक रोशनदान से अंदर गया है।

उसके बाद वहां आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि रोशनदान में ग्रिल नहीं लगी है। दुकान तालिब की है। दुकान के बाहर रोज एक व्यक्ति सोता है।