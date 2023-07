आइडीपीएल की आवासीय कालोनी को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बुधवार को प्रशासन व पुलिस फोर्स प्लांट प्रभारी का आवास खाली करने पहुंचे। भारी विरोध के बीच टीम को लौटना पड़ा। संस्थान के महाप्रबंधक संजय सिंह यहां पहुंचे। नागरिकों ने अपनी बात रखते हुए इस कार्रवाई को रोकने की मांग की।आइडीपीएल की आवासीय कालोनी को प्रशासन खाली करवा रहा है।

प्लांट प्रभारी का आवास खाली कराने पहुंची फोर्स को लोगों ने लौटाया

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: आइडीपीएल की आवासीय कालोनी को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बुधवार को प्रशासन व पुलिस फोर्स प्लांट प्रभारी का आवास खाली करने पहुंचे। भारी विरोध के बीच टीम को लौटना पड़ा। संस्थान के महाप्रबंधक संजय सिंह यहां पहुंचे। नागरिकों ने अपनी बात रखते हुए इस कार्रवाई को रोकने की मांग की। औषधि निर्माण संस्थान आइडीपीएल की आवासीय कालोनी को पुलिस की मदद से प्रशासन खाली करवा रहा है। प्लांट प्रभारी अमित शर्मा के आवास पर पहुंचे पुलिस फोर्स बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स आइडीपीएल के प्लांट प्रभारी अमित शर्मा के आवास पर पहुंचे। उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा तो विरोध में कालोनी के कई लोग मौके पर आ धमके। इस बीच कार्रवाई के विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी। विरोध को देखते हुए कार्रवाई रोकनी पड़ी। परिसर से 34 से अधिक भवनों को करवाया गया खाली उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि प्रबंधन को भी अब कैंपस से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोहलत की मांग की जा रही थी, मगर उच्च अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। अभी तक परिसर से 34 से ज्यादा भवनों को खाली करवाकर कब्जे में लिया जा चुका है। शुरुआती चरण में 227 भवनों को खाली कराया जाना है। लगभग 1400 भवनों को खाली कराना है। भवन खाली कराने की कार्रवाई को रोकने की मांग उधर, दोपहर के वक्त संस्थान के महाप्रबंधक संजय सिंह यहां पहुंचे। नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। आवासीय कल्याण समिति की अध्यक्ष रामेश्वरी चौहान और सचिव सुनील कुटलैहडिया ने भवन खाली कराने की कार्रवाई को रोकने की मांग की। बताया गया कि भवन खाली कराने को लेकर प्रशासन कोई लिखित आदेश नहीं दिखा रहा है। संस्थान की ओर से जारी किए गए पब्लिक नोटिस को आधार बनाया जा रहा है। नागरिकों ने कहा कि यहां रह रहे पूर्व कर्मचारियों के स्थायी आवास की जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक भवन खाली न कराए जाएं।

