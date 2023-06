Dehradun: रामनगर डांडा के कुछ घरों में करंट की समस्या आने से ग्रामीणों में दहशत, निदान में जुटी ऊर्जा विभाग

रामनगर डांडा में कुछ घरों में करंट आने की समस्या आ रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ऊर्जा निगम की टीम इस फाल्ट को दूर करने में लगी है। स्थानीय निवासी अमित कुकरेती जगदीश ग्रामीण ने बताया कि जैसे ही विद्युत प्वाइंट पर इलेक्ट्रानिक्स उपकरण लगाते हैं तो उन पर करंट आने लगता है। ऊर्जा निगम की टीम ने गांव में आकर इस समस्या को देखा।

रामनगर डांडा के कुछ घरों में करंट की समस्या आने से ग्रामीणों में दहशत

संवाद सहयोगी, डोईवाला: रामनगर डांडा में कुछ घरों में करंट आने की समस्या आ रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ऊर्जा निगम की टीम इस फाल्ट को दूर करने में लगी है। इलेक्टानिक्स उपकरण लगाते ही करंट की समस्या स्थानीय निवासी अमित कुकरेती, जगदीश ग्रामीण ने बताया कि जैसे ही विद्युत प्वाइंट पर इलेक्ट्रानिक्स उपकरण लगाते हैं तो उन पर करंट आने लगता है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की। ऊर्जा निगम की टीम ने गांव में आकर इस समस्या को देखा। उन्होंने ऊर्जा विभाग से इस समस्या के जल्द निदान की मांग की। जिससे कोई बड़ा हादसा न घटे। ऊर्जा विभाग के एसडीओ मदन मोहन बहुगुणा ने कहा कि ट्रांसफार्मर में पैकिंग लीकेज होने से कुछ घरों में करंट आ रहा था जिसे ठीक करा दिया गया है। कुछ घरों में अभी भी समस्या है तो उसे भी दिखाया जाएगा।

