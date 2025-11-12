Panchayat By Election: त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव की तिथि घोषित, यहां देखें नामांकन से लेकर रिजल्ट का शेड्यूल

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। देहरादून जिले में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत के पदों पर 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जबकि 22 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिले में निर्वाचन प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू की जाएगी।

13 से उप चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया होगी शुरू, 22 को परिणाम किया जाएगा जारी

मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइड लाइन जारी कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया पंचायत के रिक्त पदों पर उप चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 13 एवं 14 नवंबर को निर्वाचन पत्रों को जमा करने, 15 तारीख को नामांक पत्रों की जांच, 16 को शाम तीन बजे तक नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्ह्र आवंटन किया जाएगा।