    Panchayat By Election: त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव की तिथि घोषित, यहां देखें नामांकन से लेकर रिजल्ट का शेड्यूल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह उपचुनाव ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे विभिन्न पदों के लिए होंगे। नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और मतदान की तिथियाँ निर्धारित हैं। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतदाताओं से मतदान में भाग लेने की अपील की है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। देहरादून जिले में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत के पदों पर 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जबकि 22 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिले में निर्वाचन प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू की जाएगी।

    13 से उप चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया होगी शुरू, 22 को परिणाम किया जाएगा जारी


    मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइड लाइन जारी कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया पंचायत के रिक्त पदों पर उप चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 13 एवं 14 नवंबर को निर्वाचन पत्रों को जमा करने, 15 तारीख को नामांक पत्रों की जांच, 16 को शाम तीन बजे तक नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्ह्र आवंटन किया जाएगा।

    जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के 804 पदों पर उप चुनाव होने हैं। जिसमें से विकासखंड चकराता में 266, कालसी में 234, विकासनगर में 74, सहसपुर में 53, रायपुर में 135 एवं डोईवाला में 42 पद शामिल हैं। बताया आदर्श आचार संहिता के अनुसार ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।