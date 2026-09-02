उत्तराखंड में निकाह पंजीकरण व्यवस्था होगी मजबूत, पंजीकृत मौलवी ही कराएंगे निकाहनामा
उत्तराखंड में निकाह पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए निकाहनामा ...और पढ़ें
समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में अलग-अलग समुदाय के महिला व पुरुष के निकाह को लेकर निकाहनामा के पंजीकरण की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए निकाहनामा और उससे संबंधित व्यवस्था का आधिकारिक मसौदा तैयार करने पर मंथन किया जा रहा है।
इस संबंध में समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के अंतर्गत निकाह कराने वाले मौलवियों का पंजीकरण किया जाएगा और निकाहनामा में वर-वधू से संबंधित आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे।
यूसीसी पोर्टल पर कराना हो सकता है दर्ज
प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री खजान दास ने कहा कि निकाहनामा की व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले इसके कानूनी, प्रशासनिक और धार्मिक पक्षों से परामर्श लिया जा रहा है। निकाहनामा के प्रारूप में वर-वधू की पहचान, धर्म एवं मत, विवाह की तिथि, निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का पंजीकरण नंबर और गवाहों का विवरण दर्ज किए जाने का प्रस्ताव है।
निकाह के इन अभिलेखों को स्थानीय प्रशासन के साथ ही यूसीसी पोर्टल पर दर्ज किए जाने की व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विवाह का प्रामाणिक रिकार्ड तैयार करना और भविष्य में होने वाले विवादों को कम करना है।
प्रस्तावित व्यवस्था में पंजीकृत मौलवी द्वारा निकाह पढ़ाए जाने और उसका रिकार्ड दर्ज होने पर जोर दिया जा रहा है। निकाहनामा के प्रारूप, पंजीकरण प्रक्रिया और मौलवियों के पंजीकरण की व्यवस्था तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है।
खास बात यह है कि यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ही निकाहनामा का प्रारूप तैयार कर रही है। विवाह के व्यवस्थित पंजीकरण से पहचान, निवास और विवाह संबंधी दस्तावेजों में होने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
‘उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना महत्वपूर्ण पहल है। निकाहनामा लागू करने को लेकर विचार चल रहा है। पूर्ण सहमति बनने के बाद इसकी जानकारी साझा की जाएगी। निकाहनामा का प्रारूप तैयार करने का काम वही समिति कर रही है, जिसने यूसीसी का प्रारूप तैयार किया था। समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है और अगले दो से तीन माह में प्रारूप तैयार होने की संभावना है।’ - खजान दास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री।