रैली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संयुक्त परामर्श समिति (जेसीएम) के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक जनवरी 2014 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक छलावा है। वर्तमान सरकारें आर्थिक बोझ के नाम पर इससे बचना चाहती है। धरना प्रदर्शनों के माध्यम से आंदोलन तेज किया जाएगा।

Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारी 10 अगस्त को करेंगे आंदोलन, बोले- मांग नहीं मानी तो 2024 में होगा नुकसान

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा कार्यवाही परिषद के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को रेलवे स्टेशन से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल रैली निकली। कर्मचारियों ने मांग जल्द पूरी न होने पर आगामी 10 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन में बड़े स्तर पर प्रतिभाग करने का फैसला किया है। रैली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संयुक्त परामर्श समिति (जेसीएम) के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक जनवरी 2014 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक छलावा है। वर्तमान सरकारें आर्थिक बोझ के नाम पर इससे बचना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते कहा कि मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जबकि 10 अगस्त को दिल्ली में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड समेत देशभर के कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बाहाल नहीं की तो सरकार को इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। कहा कि यूनियन की ओर से आने वाले दिनों में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न धरना प्रदर्शनों के माध्यम से आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन से जिलाधकिारी कार्यालय तक रैली निकॉली। रैली में नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (नरमू), आयकर कर्मचारी महासंघ, आयुध निर्माण संघ व शिक्षक संघ आदि ने प्रतिभाग किया। ट्रैक मैन का ग्रेड पे 42 सौ करने की मांग जेसीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ट्रैक मैन के ग्रेड पे को बढ़ाने के लिए यूनियन की ओर से हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। इसका ही नतीजा है कि ट्रैक मैन के ग्रेड पे को 1800 से बढ़ाकर 2800 रुपये तक कर दिया गया है। जबकि इस ग्रेड पे को 42 सौ करने के लिए यूनियन की ओर से लगातार आंदोलन किया जाएगा। इससे देशभर के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बताया कि पहले ट्रैक मैन 1800 रुपये के ग्रेड पे पर ही सेवानिवृत्त हो रहे थे।

Edited By: Narender Sanwariya