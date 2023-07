Dehradun: नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें ये नया नियम, शोरूम से निकलते ही लगानी होगी नंबर प्लेट

Dehradun News शोरूम से वाहन निकालकर दो-तीन महीने तक नंबर प्लेट न लगवाने वाले व्यक्तियों पर भी अब यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के तहत पहले दिन 15 वाहनों के चालान किए गए। शोरूम संचालक व प्रबंधकों से अपील की गई है कि खरीदे जा रहे वाहनों को स्थायी नंबर आवंटित कराने के बाद ही वाहन स्वामी को उपलब्ध कराया जाए।

Dehradun News: बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 15 का किया चालान

HighLights - यातायात पुलिस की ओर से चलाया जा रहा 15 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान - चेकिंग अभियान के पहले दिन 15 व्यक्तियों के यातायात पुलिस ने किए चालान

जागरण संवाददाता, देहरादून: शोरूम से वाहन निकालकर दो-तीन महीने तक नंबर प्लेट न लगवाने वाले व्यक्तियों पर भी अब यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे वाहनों का यातायात पुलिस चालान काट रही है। पुलिस की ओर से शोरूम संचालक व प्रबंधक पर भी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस की ओर से चलाए इस विशेष अभियान के तहत पहले दिन 15 वाहनों के चालान किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन कर किया जा रहा अपराध एसपी यातायात अक्षय कोंडे ने बताया कि राजधानी में कुछ लोग अपने दोपहिया व चौपहिया वाहन को दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाकर संचालित कर रहे हैं। साथ ही कुछ व्यक्ति नया वाहन खरीदने के दो-तीन महीने बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपराध किया जा रहा है। 15 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान यातायात पुलिस ऐसे वाहनों के विरुद्ध रविवार से 15 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। बिना नंबर प्लेट व दोषपूर्ण नंबर प्लेट के वाहन संचालित करना अपराध की श्रेणी में आता है। शोरूम संचालक और प्रबंधकों को भी नोटिस देकर चेतावनी दी जा रही है कि सुधार न होने पर व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबित करते हुए शोरूम बंद भी किया जाएगा। नंबर आवंटित कराने के बाद ही वाहन उपलब्ध कराया जाए शोरूम संचालक व प्रबंधकों से अपील की गई है कि खरीदे जा रहे वाहनों को स्थायी नंबर आवंटित कराने के बाद ही वाहन स्वामी को उपलब्ध कराया जाए। वाहन स्वामी व चालक बिना नंबर प्लेट के वाहन का संचालन न करें।

