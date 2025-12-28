नव वर्ष के जश्न के लिए पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला तेज, ऋषिकेश-तपोवन में होटल व कैंपों में दिखने लगी रौनक

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू होने व सप्ताहांत के चलते ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन व लक्ष्मणझूला में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला तेज होने लगा है। ऐसे में नव वर्ष से पहले ही होटल व कैंपों में रौनक दिखने लगी है। पर्यटक वाहनों का दबाव बढ़ने से पूरे क्षेत्र में भीषण जाम के हालात बनते रहे। वहीं, दोपहर में बाईपास मार्ग पर अमित ग्राम के लोगों द्वारा सड़क जाम करने से स्थिति चरमराती नजर आई।

बीते शुक्रवार से ही ऋषिकेश में पर्यटक वाहन पहुंचने शुरू हो गए थे। शनिवार को भी सुबह से ही हरिद्वार व देहरादून मार्ग की ओर से हरियाणा, पंजाबा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली आदि राज्यों के पर्यटक वाहनों का खासा दबाव रहा। शनिवार को पर्यटक वाहनों की संख्या में खासा इजाफा दर्ज किया गया।

ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से श्यामपुर, बाईपास मार्ग, इंद्रमणी बडोनी चौक से भद्रकाली चेक पोस्ट, तपोवन, मुनिकीरेती, ऋषिकेश-रामझूला आदि मार्गों पर भीषण जाम लगता नजर आया। इस दौरान पर्यटक व क्षेत्रवासी लंबे जाम में फंसे रहे। आगे बढ़ने के लिए वाहन चालकों को खासा संघर्ष करना पड़ा।

वहीं, ऋषिकेश, मुनिकीरेती व तपोवन आदि क्षेत्रों में पुलिसकर्मी यातायात संचालन में जुटे रहे। त्रिवेणी घाट चौक, चंद्रभागा पुल तिराहा, रामझुला, तपोवन तिराहा, इंद्रमणी बडोनी चौक, श्यामपुर आदि क्षेत्रों में यातायात संचालन पुलिस कर्मियों के लिए चुनौती बनता रहा। यातायात निरीक्षक ऋषिकेश प्रदीप कुमार ने कहा कि बीते शुक्रवार से ऋषिकेश में विभिन्न राज्यों से पर्यटक वाहन पहुंचने शुरू हुए हैं। जिससे मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है। यातायात पुलिस यातायात प्रबंधन में जुटी हैं। नव वर्ष को लेकर अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए जा रहे हैं।

एक किमी लंबा जाम लगा शनिवार दोपहर 12.30 के बाद मंशा देवी फाटक से इंद्रमणी बडोनी चौक की ओर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लगा नजर आया। दरअसल, बाईपास मार्ग पर अमित ग्राम के समीप वन भूमि के सर्वे का विरोध कर रहे लोगों ने दोपहर में सड़क जाम कर दी।