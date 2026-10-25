उत्तराखंड की इस नई नवेली बहू के पूरे देश में चर्चे, अपने साथ ससुराल लाई सड़क का उपहार

संवाद सहयोगी, विकासनगर। चकराता विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव उदांवा तक सड़क पहुंचने की वर्षों पुरानी उम्मीद अब पूरी होती दिखाई दे रही है।

नवंबर के पहले सप्ताह में पीएमजीएसवाई की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद दूसरे पखवाड़े तक सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही जल्द सड़क निर्माण की बात कह चुके हैं।

सड़क का मामला उस समय चर्चा में आया था, जब चकराता तहसील के बुल्हाड़ गांव की शर्मिला का विवाह उदांवा गांव के अनिल के साथ संपन्न हुआ। शर्मिला बरात लेकर पैदल ही ससुराल को रवाना हुईं। करीब चार घंटे तक ऊबड़-खाबड़ रास्ते के सफर में शर्मिला सहित सभी बरातियों के पसीने छूट गए।

मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला बरात के दौरान ही शर्मिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उदावा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कराने की मांग की। कहा कि सड़क सुविधा होने से गांव के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और शादी-विवाह सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए होने वाली परेशानियां कम होंगी। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद संबंधित विभागों में भी सक्रियता बढ़ी।