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उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें खतरनाक! डाउनस्ट्रीम का अध्ययन करेगा विशेषज्ञ दल

By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:10 AM (IST)

विशेषज्ञ दल उत्तराखंड की संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की वर्तमान स्थिति, जलस्तर और संभावित खतरों का अध्ययन करेगा। यह अध्ययन डाउनस्ट्रीम ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के ग्लेशियर झीलों के सर्वेक्षण करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल झीलों की वर्तमान स्थिति, जलस्तर, संभावित खतरे के कारकों तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पड़ने वाले संभावित प्रभाव का अध्ययन करेगा।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में स्थित संवेदनशील 13 ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वे एवं वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है। झीलों की स्थिति, जलस्तर, आकार में होने वाले परिवर्तन, आसपास के भू-भाग की स्थिति तथा संभावित जोखिम क्षेत्रों का नियमित आकलन किया जाएगा।

जोखिम कम करने पर होगा फोकस

सचिव ने बताया कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है, जिससे संभावित खतरे की स्थिति में चेतावनी से लेकर राहत एवं बचाव तक की पूरी श्रृंखला प्रभावी ढंग से काम कर सके।

इसके तहत संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निरंतर निगरानी, अत्याधुनिक सेंसर की स्थापना, रियल टाइम डेटा, उपकरणों की संख्या बढ़ाना, चेतावनी के लिए वैकल्पिक संचार माध्यम विकसित करना व संभावित प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विभागों की तैयारियों को मजबूत किया जाएगा।

नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी के निर्देश

आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों से काफी हद तक मिलती हैं। ऐसे में नेपाल में घटित आपदा से सीख लेते हुए उत्तराखंड में संभावित जोखिमों को लेकर पहले से तैयारी करना आवश्यक है।

उन्होंने डैम व बैराज के प्रबंधकों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए। डैम से पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को समय रहते अलर्ट किया जाए।

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