उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें खतरनाक! डाउनस्ट्रीम का अध्ययन करेगा विशेषज्ञ दल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के ग्लेशियर झीलों के सर्वेक्षण करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल झीलों की वर्तमान स्थिति, जलस्तर, संभावित खतरे के कारकों तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पड़ने वाले संभावित प्रभाव का अध्ययन करेगा।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में स्थित संवेदनशील 13 ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वे एवं वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है। झीलों की स्थिति, जलस्तर, आकार में होने वाले परिवर्तन, आसपास के भू-भाग की स्थिति तथा संभावित जोखिम क्षेत्रों का नियमित आकलन किया जाएगा।

जोखिम कम करने पर होगा फोकस सचिव ने बताया कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है, जिससे संभावित खतरे की स्थिति में चेतावनी से लेकर राहत एवं बचाव तक की पूरी श्रृंखला प्रभावी ढंग से काम कर सके।

इसके तहत संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निरंतर निगरानी, अत्याधुनिक सेंसर की स्थापना, रियल टाइम डेटा, उपकरणों की संख्या बढ़ाना, चेतावनी के लिए वैकल्पिक संचार माध्यम विकसित करना व संभावित प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विभागों की तैयारियों को मजबूत किया जाएगा।