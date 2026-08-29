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नेपाल आपदा: उत्तराखंड की हेल्पलाइन पर आईं छह फोन कॉल, राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से किया साझा

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Sat, 29 Aug 2026 06:00 AM (IST)

नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद वहां फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की मदद के लिए राज्य हेल्पलाइन पर अब तक छह फोन कॉल प्राप्त हुई हैं।

नेपाल आपदा के बाद उत्तराखंड की हेल्पलाइन पर आईं छह फोन कॉल।

नेपाल आपदा के बाद उत्तराखंड की हेल्पलाइन पर आईं छह फोन कॉल।

HighLights

  1. नेपाल आपदा में फंसे उत्तराखंडियों हेतु हेल्पलाइन पर छह कॉल आईं।

  2. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने गृह मंत्रालय से सूचनाएं साझा कीं।

  3. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद वहां फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की मदद के लिए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में स्थापित हेल्पलाइन नम्बरों पर अब तक छह फोन कॉल प्राप्त हुई हैं।

इन सूचनाओं को राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से साझा किया है। साथ ही एसईओसी के माध्यम से मंत्रालय से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है।

नेपाल आपदा के बाद उत्तराखंड के नागरिकों की स्थिति और उनकी सहायता के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त सभी सूचनाओं को संकलित कर गृह मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

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