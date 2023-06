Say No To Drugs: 'ना नशा करूंगा ना करने दूंगा', पुलिस ने दिलाई कर्मचारियों को शपथ

Say No To Drugs उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में मुनिकीरेती थाना पुलिस ने एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर अभियान तेज किया है। इसी कड़ी में शपथ दिलाई गई।