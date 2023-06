Navjot Singh Sidhu: नवजोत सिंह सिद्धू के घर बजने वाली है शहनाई, ऋषिकेश में हुई बेटे की सगाई; जानिए कौन हैं बहू

ऋषिकेश, जागरण संवाददाता। पूर्व क्रिकेटर व पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू की सगाई हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी होने वाली बहू का परिचय दिया और उसकी तस्वीरें साझा की। सभी तस्वीरें ऋषिकेश गंगा तट की है। सिद्धू यहां 25 जून रविवार रात पहुंच गए थे।

मंगलवार को वह यहां से वापस लौट गए। अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि- ‘बेटा अपनी प्यारी मां की सबसे बड़ी इच्छा का सम्मान करता है। इस शुभ दुर्गा-अष्टमी के दिन मां गंगा की गोद में, एक नई शुरुआत, हमारी होने वाली बहू इनायत रंधावा से मिलिए।’

सिद्धू ने बताया कि उनके बेटे ने अपनी मां की इच्छा को पूरा किया और गंगा नदी के तट पर अपनी मंगेतर को 'प्रॉमिस बैंड' बांधा। तस्वीरों में सिद्धू को अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, बेटी राबिया सिद्धू, बेटे करण सिद्धू और इनायत रंधावा के साथ देखा जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू एक माह के भीतर दूसरी बार ऋषिकेश आए हैं।

इससे पूर्व नवजोत सिंह सिद्धू 29 मई को अपनी पत्नी और परिवार संग ऋषिकेश के मुनिकीरेती स्थित एक होटल में ठहरे थे। इस दौरान उन्होंने आसपास क्षेत्र में घूमने के साथ राफ्टिंग भी की थी। दूसरी बार वह बीते रविवार रात इसी होटल में आकर ठहरे थे। सोमवार को उन्होंने मुनिकीरेती खारास्रोत के समीप अपने परिवार और होने वाली बहू के साथ फोटो खिंचवाई और ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। टि्वटर में बड़ी संख्या में लोग उन्हें इस खुशी के मौके पर बधाइयां दे रहे हैं।

The son honours the most cherished desire of his beloved mother …. On this auspicious Durga-Ashtami day in the lap of mother Ganges , a new beginning , introducing our would be daughter in law Inayat Randhawa . They exchanged promise bands. pic.twitter.com/4ELfTpUTmJ— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) June 26, 2023