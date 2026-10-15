बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और सामाजिक सुरक्षा की ढाल बनी उत्तराखंड की 'नंदा गौरा योजना', 50 हजार से अधिक कन्याओं को मिला सीधा संबल

डिजिटल टीम, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में बेटियों के सशक्तिकरण, उनके उज्ज्वल भविष्य और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित 'नंदा गौरा योजना' एक नए सामाजिक बदलाव का आधार बन चुकी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित यह योजना राज्य में बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने का संबल प्रदान कर रही है।

नंदा गौरा योजना का मूल उद्देश्य प्रदेश में घटते लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिका भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है। नंदा गौरा योजना से आ रहा बदलाव उत्तराखंड सरकार द्वारा 'नंदा देवी कन्या धन योजना' और 'गौरा देवी कन्या धन योजना' का विलय कर 'नंदा गौरा योजना' की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की अधिकतम दो बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक दो महत्वपूर्ण चरणों में कुल ₹62000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रथम चरण (कन्या शिशु के जन्म पर): बालिका के जन्म पर परिवार को ₹11,000 की सहायता राशि दी जाती है, ताकि प्रसव के बाद शिशु के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में कोई कमी न रहे।

द्वितीय चरण (12वीं उत्तीर्ण करने पर): इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा पास करने के बाद आगे की उच्च शिक्षा (स्नातक या मान्यता प्राप्त डिप्लोमा) में प्रवेश लेने पर अविवाहित छात्रा को ₹51,000 की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी या उसकी माता के बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों पर बेटियों की पढ़ाई का आर्थिक बोझ खत्म होता है और लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ने के बजाय कॉलेज स्तर की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। धामी सरकार के सुशासन और पारदर्शी डीबीटी प्रणाली के चलते प्रदेश के हर जिले में इस योजना का दायरा तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, राज्य भर में 50,000 से अधिक बेटियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है और सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। अकेले वर्ष 2026 में ही हजारों नई पात्र छात्राओं और नवजात शिशुओं के परिजनों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ उठाया है।

राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण और योजना की सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में नंदा गौरा योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं। हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर बेटी को शिक्षा, सम्मान और प्रगति के समान अवसर मिलें, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकें।