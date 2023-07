Mussoorie Sewer Scheme की लागत 62 करोड़ से पहुंची 130 करोड़, 15 साल में भी काम पूरा नहीं

Mussoorie Sewer Scheme मसूरी शहर अभी भी अंग्रेजों की ओर से पांच हजार की आबादी के लिए बनाई सीवर योजना से काम चला रहा है। इस कारण से लगभग पूरे शहर में सीवर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है। मसूरी सीवर योजना का कार्य वर्ष 2008-9 में 61.73 करोड़ की लागत से पेयजल निगम ने शुरू किया था।

Mussoorie Sewer Scheme: शहर वासियों में जलनिगम के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

जागरण कार्यालय, मसूरी: Mussoorie Sewer Scheme: मसूरी सीवर योजना का कार्य वर्ष 2008-9 में 61.73 करोड़ की लागत से पेयजल निगम ने शुरू किया था। आज 15 साल बीतने के बाद भी योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। जबकि योजना की लागत बढकर 130 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। शहर अभी भी अंग्रेजों की ओर से पांच हजार की आबादी के लिए बनाई सीवर योजना से काम चला रहा है। इस कारण से लगभग पूरे शहर में सीवर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है। पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे जल निगम के अधिशासी अभियंता संदीप कश्यप का कहना है कि 65 किमी सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे हो चुके हैं। जिनको जल संस्थान को हैंडओवर किया जा चुका है। 10 किमी सीवर लाइन और डाली जानी है और पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और बन रहे हैं। जिनका कार्य प्रगति पर है। इनमें घोबीघाट, भिलाड़ू, कंपनीबाग, आर्केडिया तथा कैमल्स बैक रोड शामिल हैं। वन विभाग की अनापत्ति नहीं मिलने से कार्य में विलंब उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में वन विभाग की अनापत्ति नहीं मिलने से कार्य में विलंब हुआ है। इस संबंध में पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल का कहना है कि योजना का तीन सालों का कार्य 15 साल में भी पूरा नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जिन क्षेत्रों में कार्य पूरा हो चुका है वहां पर घरों को सीवर कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। जिससे लोग का आक्रोशित होना लाजिमी है। शहर की प्रमुख सड़कों पर बहता है सीवर वहीं पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता का कहना है कि वर्तमान सीजन में शहर की प्रमुख सड़कों पर सीवर बहता रहा है। जिसका असर पर्यटन पर पड़ा है। योजना को लेकर पेयजल निगम के अधिकारियों से कई बार बातचीत और पत्राचार किया जाता रहा है। लेकिन, योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है जो दुखद है।

