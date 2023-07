Kanwar Yatra 2023 विभिन्न राज्यों से नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने आए कांवड़ यात्रियों को वापसी के लिए यातायात का साधन नहीं मिल रहा है। परिवहन निगम के डिपो पर बस ना मिलने के कारण परेशान यात्रियों ने हंगामा किया। कुछ देर के लिए यहां जाम लगाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से अधिक बसें लगाने के लिए निजी परिवहन कंपनियों से बात की जा रही है।

नीलकंठ महादेव में छह लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके जलाभिषेक, बस न मिलने पर कांवड़ यात्रियों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: विभिन्न राज्यों से नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने आए कांवड़ यात्रियों को वापसी के लिए यातायात का साधन नहीं मिल रहा है। परिवहन निगम के डिपो पर बस ना मिलने के कारण परेशान यात्रियों ने हंगामा किया। कुछ देर के लिए यहां जाम लगाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से अधिक बसें लगाने के लिए निजी परिवहन कंपनियों से बात की जा रही है। श्रावण मास की नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा में प्रतिदिन बाहर से आने वाले कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। बीते शुक्रवार की रात तक नीलकंठ महादेव में छह लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। शनिवार की सुबह से यहां भीड़ काफी बढ़ गई। जलाभिषेक कर चुके कांवड़ यात्री परिवहन निगम की बसों के जरिए वापस लौटना चाहते हैं। दोपहर में यहां पर हरिद्वार के लिए बस ना मिलने से सभी लोग परेशान रहे। बस न मिलने पर यात्रियों ने किया हंगामा काफी देर तक जब बस सेवा उपलब्ध नहीं हुई तो कांवड़ यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहां जाम लगाया गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय ने बताया कि निजी परिवहन कंपनियों से बसों के लिए बात की जा रही है। परिवहन निगम के यातायात अधीक्षक अनुराग पुरोहित ने बताया कि रविवार को ग्राम विकास अधिकारी पद की परीक्षाएं होनी है, शासन के आदेश पर परीक्षार्थियों के लिए निश्शुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए उत्तरकाशी और टिहरी रूट पर आज छह बस लगाई गई है। हरिद्वार रूट पर जरूरत पड़ने पर सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।

Edited By: Abhishek Pandey