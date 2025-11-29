Language
    दोस्तों के संग मसूरी घूमने आया युवक लापता, दिल्‍ली से ढूंढने पहुंचे घरवाले

    By Surat Singh Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    दिल्ली से मसूरी घूमने आए सुधाकर नाहक नामक एक युवक के लापता होने से सनसनी फैल गई है। दोस्तों के अनुसार, वह खाना लेने गया और वापस नहीं लौटा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, जिसमें वह टैक्सी में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। परिजन भी मसूरी पहुंचकर उसकी तलाश में जुट गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    मसूरी कोतवाली में तहरीर देने के साथ लापता युवक के स्वजन को भी मसूरी बुला लिया है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी। दिल्ली से मसूरी घूमने आए चार युवकों में से एक लापता हो गया है। अन्य तीन दोस्तों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। मसूरी कोतवाली में तहरीर देने के साथ लापता युवक के स्वजन को भी मसूरी बुला लिया है। पुलिस का दावा है कि युवक के मसूरी से एक टैक्सी में बैठकर देहरादून जाने की जानकारी मिली है। हालांकि, अभी तक युवक का कोई पता नहीं चला है।

    सुधाकर नाहक (27) वर्ष पुत्र गंगाधर नाहक निवासी शिव विहार उत्तम नगर दिल्ली 24 नवंबर को अपने चार दोस्तों के साथ मसूरी आया था। लापता युवक के दोस्त विपिन ने बताया कि 26 नवंबर की रात करीब नौ बजे सुधाकर खाना लेने गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसे काफी खोजा, वह नहीं मिला। उसकी किराये की स्कूटी और जैकेट लाइब्रेरी के पास मिली। इसके बाद दोस्तों ने कोतवाली जाकर पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस ने कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज होगी। अगले दिन फिर थाने गए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में एक व्यक्ति टैक्सी में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है।

    कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि सुधारक एक टैक्सी से देहरादून जाने की जानकारी मिली है। मामले की जांच जारी है। युवक के चचेरे भाई सौरभ ने बताया कि उनके स्वजन भी मसूरी पहुंच गए हैं।