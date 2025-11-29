संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी। दिल्ली से मसूरी घूमने आए चार युवकों में से एक लापता हो गया है। अन्य तीन दोस्तों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। मसूरी कोतवाली में तहरीर देने के साथ लापता युवक के स्वजन को भी मसूरी बुला लिया है। पुलिस का दावा है कि युवक के मसूरी से एक टैक्सी में बैठकर देहरादून जाने की जानकारी मिली है। हालांकि, अभी तक युवक का कोई पता नहीं चला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुधाकर नाहक (27) वर्ष पुत्र गंगाधर नाहक निवासी शिव विहार उत्तम नगर दिल्ली 24 नवंबर को अपने चार दोस्तों के साथ मसूरी आया था। लापता युवक के दोस्त विपिन ने बताया कि 26 नवंबर की रात करीब नौ बजे सुधाकर खाना लेने गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसे काफी खोजा, वह नहीं मिला। उसकी किराये की स्कूटी और जैकेट लाइब्रेरी के पास मिली। इसके बाद दोस्तों ने कोतवाली जाकर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज होगी। अगले दिन फिर थाने गए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में एक व्यक्ति टैक्सी में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है।