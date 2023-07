रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, लेकिन देहरादून से चलने वाली ट्रेनाें के टिकट में नहीं मिलेगी रियायत

Concession on Train Ticket हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25 फिसदी तक की कटौती करने का ऐलान किया है। लेकिन देहरादून से चलने वाली एसी चेयर कार व एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेनों के किराये में 25 फीसद रियायत नहीं मिलेगी। यहां से चलने वाली ट्रेनों में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Concession on Train Ticket: दून से चलने वाली ट्रेनाें के टिकट में नहीं मिलेगी 25 फीसद ​रियायत

HighLights - हाल ही में रेल मंत्रालय ने शुरू की 25 फीसद रियायत किराया योजना

जागरण संवाददाता, देहरादून : Concession on Train Ticket: देहरादून से चलने वाली एसी चेयर कार व एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेनों के किराये में 25 फीसद रियायत नहीं मिलेगी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25 फिसदी तक की कटौती करने का ऐलान किया है। यह योजना उन ट्रेनों पर लागू होगी जिनमें 50 फीसद से अधिक सीटें खाली रहती हैं। लेकिन देहरादून से चलने वाली ट्रेनों में सीटें 70 फीसद से अधिक बुक रहती हैं। ऐसे में यहां से चलने वाली ट्रेनों में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 25 फीसद टिकट में रियायत रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों की सीटों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से 25 फीसद टिकट में रियायत देने की घोषणा करते हुए इसके तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही यह शर्त भी लगाई कि ये दरें सिर्फ उन ट्रेनों के किराए पर लागू की जाएगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50 फीसदी सीटें खाली रही हैं। लेकिन देहरादून से चलने वाली सभी ट्रेनों में लगभग सीटें फुल रही। देहरादून रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि बीते दो महीने में दून से चलने वाली सभी ट्रेनों की सीटें फुल रही। देहरादून से चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों की सीटें अकसर फुल रहती हैं। ऐसे में इस योजना को इन ट्रेनों में लागू नहीं किया जा सकेगा। बारिश के चलते ट्रेन रद्द बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते रविवार को देहरादून से अमृतसर के लिए चलने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया। यह ट्रेन शाम सात बजकर पांच मिनट पर देहरादून से अमृतसर के लिए रवाना होती है। ट्रेन के रद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देहरादून स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते रूट के कई जगहों पर पानी भर गया है। जबकि इस ट्रेन को कुछ नदियों और पुल से भी हो कर गुजरना पड़ता है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर पर भी बढ़ गया है जिसके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को रद्द किया गया।

Edited By: Nirmala Bohra