    जागरण फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज, बोले- 'फिल्मों से सीमांत गांवों को फिर से विकसित करने का प्रयास'

    By Virendra Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जागरण फिल्म फेस्टिवल में भाग लेकर कहा कि फिल्मों के माध्यम से सीमांत गांवों को फिर से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सिनेमा को सीमांत क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण बताया और फिल्म निर्माताओं को इन क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह फेस्टिवल उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अवसर है।

    जागरण फिल्म फेस्टिवल में धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहीं बातें. File

    जागरण संवाददाता देहरादून। इतिहास को जनमानस के बीच में लाने का चलचित्र सबसे बेहतर माध्यम है। उत्तराखंड फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की मजबूती को सिद्ध करने में बेहतर कदम है। सीमांत गांवों को फिर से विकसित और फिल्मों में माध्यम से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा। देश के पहले गांवों को विकसित कर ये फिल्म के अंदर दिखें, इन पर कहानी बने इस पर कार्य किया जा रहा है । दैनिक जागरण के फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने यह बातें कही।

    राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी सिनेमाज में आयोजित फेस्टवल में पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज ने फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों की इगास की बधाई दी। सरकार राज्य में फिल्म को बढ़ाने के लिए कार्य के थी है। फिल्म उद्योग के लिए कई वित्तीय मदद की जा रही है। इससे डिजिटल कंटेंट को भी लाभ मिलेगा। इस पर हर स्तर पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में पांच हजार होम स्टे पंजीकृत हैं और इसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेह लद्दाख की तरह उत्तरकाशी के जादोंग में देखने कई चीजें देखने को मिलेगी। वहां भी होम स्टे बनाए जा रहे हैं।

    उन्होंने जागरण समूह को इस आयोजन के लिए बधाई दी। बताया कि सरकार भी पर्यटन को आगे बढ़ाने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित कर इनाम देंगे। खानपान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हमने जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊं के बाद अब नेपाली पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट को हमने विकसित किया है। पंडित नैन सिंह रावत जैसे महान विभूति और उनके कार्य यहां देखने को मिलेगा। कहा कि जो भी भविष्य में सहयोग रहेगा उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। इस दौरान दैनिक जागरण के महाप्रबंधक अनुराग गुप्ता को मंत्री ने काफी टेबल भेंट किया।