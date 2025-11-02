जागरण फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज, बोले- 'फिल्मों से सीमांत गांवों को फिर से विकसित करने का प्रयास'

जागरण संवाददाता देहरादून। इतिहास को जनमानस के बीच में लाने का चलचित्र सबसे बेहतर माध्यम है। उत्तराखंड फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की मजबूती को सिद्ध करने में बेहतर कदम है। सीमांत गांवों को फिर से विकसित और फिल्मों में माध्यम से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा। देश के पहले गांवों को विकसित कर ये फिल्म के अंदर दिखें, इन पर कहानी बने इस पर कार्य किया जा रहा है । दैनिक जागरण के फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने यह बातें कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी सिनेमाज में आयोजित फेस्टवल में पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज ने फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों की इगास की बधाई दी। सरकार राज्य में फिल्म को बढ़ाने के लिए कार्य के थी है। फिल्म उद्योग के लिए कई वित्तीय मदद की जा रही है। इससे डिजिटल कंटेंट को भी लाभ मिलेगा। इस पर हर स्तर पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में पांच हजार होम स्टे पंजीकृत हैं और इसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेह लद्दाख की तरह उत्तरकाशी के जादोंग में देखने कई चीजें देखने को मिलेगी। वहां भी होम स्टे बनाए जा रहे हैं।