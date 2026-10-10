दीपावली पर एमडीडीए का तोहफा, देहरादून के बिना नक्शे वाले मकान मालिकों को बड़ी राहत

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। चुनावी साल में इस बार दीपावली पर एमडीडीए (मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण) की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) हजारों भवन स्वामियों को राहत की उम्मीद जगा सकती है।

बिना नक्शा पास कराए भवन बनाने या स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने वालों को ओटीएस के जरिये अपने निर्माण का नियमानुसार समाधान कराने का अवसर मिल सकता है।

मिलेगा करोड़ों का राजस्व

मौजूदा व्यवस्था में कंपाउंडिंग की भारी-भरकम फीस और नियमों की जटिलता के बीच ओटीएस को राहत के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, योजना की घोषणा, पात्रता, शुल्क में छूट और आवेदन की समयसीमा को लेकर प्राधिकरण के आदेश का इंतजार है, लेकिन सूत्रों की मानें तो ओटीएस इसी माह यानी अक्टूबर में लाने की तैयारी चल रही है, जो करीब एक माह तक प्रभावी रहेगी। अनुमान है कि इससे करोड़ों का राजस्व भी मिलेगा।

ढाई साल पहले आई थी योजना ओटीएस कोई नई पहल नहीं है। वर्ष 2019 में भी कुछ श्रेणियों के निर्माण, विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में संचालित निजी क्लीनिकों के मामलों में, एकमुश्त समाधान का अवसर दिया गया था। इसके बाद मार्च 2021 में भवनों के अनधिकृत निर्माण की कंपाउंडिंग के लिए व्यापक योजना को मंजूरी मिली।

इसे 30 सितंबर 2021 तक लागू किया गया। जून 2022 में योजना को 30 सितंबर तक लाई गई। मार्च-2024 में भी होली के मौके पर अप्रैल से सितंबर तक एकमुश्त समाधान योजना संचालित की गई थी। यह है एकमुश्त समाधान योजना एकमुश्त समाधान योजना के तहत निर्धारित श्रेणियों के ऐसे भवनों के नक्शों और निर्माण संबंधी अनियमितताओं का निस्तारण करने का अवसर दिया जाता है, जो प्राधिकरण के नियमों के अनुसार कंपाउंडिंग करने के योग्य हों।