एमबीबीएस दाखिला फर्जीवाड़ा: उत्तराखंड से देश-विदेश तक मेडिकल सीट का खेल, कंपनी की तरह चलता था गिरोह

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। एमबीबीएस दाखिले के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसका नेटवर्क उतना ही बड़ा सामने आ रहा है। पुलिस की अब तक की पड़ताल में गिरोह का संचालन किसी संगठित कंपनी की तरह किए जाने के संकेत मिले हैं। इसमें हर सदस्य की भूमिका पहले से तय थी।

पुलिस के अनुसार एक टीम एमबीबीएस में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों को तलाशती थी, दूसरी उनकी सामाजिक या आरक्षित श्रेणी के अनुरूप दस्तावेज जुटाने और फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने की व्यवस्था करती थी, जबकि कुछ सदस्य दाखिले की पूरी प्रक्रिया संभालते थे।

विदेशों में मेडिकल दाखिला दिलाने का दावा गिरोह की पहुंच केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं थी। पुलिस की जांच में देश के साथ मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तक मेडिकल दाखिला दिलाने का दावा किए जाने की बात सामने आई है।

ऐसे में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के साथ अब पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क, इसके संपर्कों, लेनदेन और उन अभ्यर्थियों तक पहुंचने में जुटी है, जिनसे दाखिले के नाम पर रकम ली गई। पुलिस की जांच में अब तक सामने आई भूमिकाओं से संकेत मिल रहे हैं कि गिरफ्तार आरोपित पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकते हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद अभ्यर्थी जुटाने, प्रमाणपत्र तैयार कराने, रकम के लेनदेन और दाखिला कराने की पूरी कड़ी सामने आने की संभावना है।

उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से अलग आसान तरीके से एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिया जाता था। अभ्यर्थी की जरूरत और श्रेणी समझने के बाद गिरोह के दूसरे सदस्य सक्रिय होते थे। श्रेणी का लाभ दिलाने के लिए दस्तावेजों का खेल जांच में फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का पहलू भी महत्वपूर्ण है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रमाणपत्र कहां और किसके माध्यम से तैयार कराए जाते थे। दस्तावेजों के सत्यापन में सामने आई विसंगतियों को भी जांच का आधार बनाया जा रहा है। यदि यह कड़ी पुष्ट होती है तो मामला केवल अभ्यर्थियों से रकम ऐंठने तक सीमित न रहकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल कराने वाले पूरे तंत्र तक पहुंच सकता है।

दाखिले की ‘डील’ से लेकर कालेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गिरोह में कुछ सदस्यों की भूमिका अभ्यर्थियों और उनके स्वजन से सौदा तय करने की थी, जबकि अन्य सदस्य दाखिले की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर सक्रिय रहते थे।