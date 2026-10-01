देहरादून में हुंडई कार सर्विस सेंटर में भीषण आग, बिल्डिंग से भी ऊंची लपटें देख सहमे लोग

जागरण संवाददाता, देहरादून। सुभाषनगर स्थित हुंडई कार के सर्विस सेंटर में गुरुवार की सुबह 5.30 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बिल्डिंग से ऊंची लपटें उठ रही थीं। फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शोरूम में कार के एसेसरीज का सामान और सर्विस के लिए आई कई गाड़ियां भी जली हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 8 कार जली हैं।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।