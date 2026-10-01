देहरादून में हुंडई कार सर्विस सेंटर में भीषण आग, बिल्डिंग से भी ऊंची लपटें देख सहमे लोग
देहरादून के सुभाषनगर स्थित हुंडई कार सर्विस सेंटर में गुरुवार सुबह 5:30 बजे भीषण आग लग गई।
HighLights
देहरादून के सुभाषनगर में हुंडई सर्विस सेंटर में आग
गुरुवार सुबह 5:30 बजे लगी भीषण आग
बिल्डिंग से ऊंची लपटें, फायर ब्रिगेड काबू में जुटी
जागरण संवाददाता, देहरादून। सुभाषनगर स्थित हुंडई कार के सर्विस सेंटर में गुरुवार की सुबह 5.30 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बिल्डिंग से ऊंची लपटें उठ रही थीं। फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
शोरूम में कार के एसेसरीज का सामान और सर्विस के लिए आई कई गाड़ियां भी जली हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 8 कार जली हैं।
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