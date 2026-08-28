'लगता है मौलाना का समय खराब चल रहा है...', रुद्रपुर में सीएम धामी को मिली कथित धमकी पर भड़के महेंद्र भट्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। रुद्रपुर में एक मुस्लिम धर्मगुरु की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कथित धमकी और देवभूमि का माहौल खराब करने वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार से ऐसे बयानों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की।

भट्ट ने कहा कि लगता है विवादित और धमकी भरा बयान देने वाले मौलाना का समय खराब चल रहा है, तभी उन्होंने देवभूमि का रुख किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता सामाजिक शांति और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेगी।