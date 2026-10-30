उत्तराखंड एसटीएफ का बड़ा एक्शन: 84.70 लाख की साइबर ठगी में महाराष्ट्र से दबोचा आरोपित, देहरादून में दो मुकदमे दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगी के मामलों में वांछित आरोपितों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ की साइबर टीम ने देहरादून में दर्ज 84 लाख 70 हजार रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपित को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान यासीन युसूफ मनेर (45) निवासी मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। वह साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में दर्ज दो मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया है।