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उत्तराखंड में लंपी त्वचा रोग का कहर, 180 गोवंशीय पशु चपेट में, टीकाकरण तेज

By Kedar Dutt Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:46 PM (IST)

उत्तराखंड में 180 गोवंशीय पशु लंपी त्वचा रोग की चपेट में हैं, जिसकी पुष्टि नैनीताल के नमूनों से हुई है। ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में गोवंशीय पशुओं में लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। छह जिलों में अभी तक 180 पशु इस रोग की चपेट में हैं।

इस बीच नैनीताल से जांच के लिए आइवीआरआइ (भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान), बरेली भेजे गए 12 सैंपल की रिपोर्ट पशुपालन विभाग को मिल गई है, जिसमें तीन पशुओं में इस रोग की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए विभाग ने अब प्रदेशभर में गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है।

पशुपालन विभाग के निदेशक डा. उदय शंकर के अनुसार ब्लाक स्तरीय पशु चिकित्सकों को कोई दिक्कत न हो, इसे देखते हुए स्थानीय स्तर पर सीमित मात्रा में दवा खरीद का अधिकार भी दिया गया है।

लंपी त्वचा रोग की दस्तक के बाद से पशुपालन विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। गो व महिष वंशीय पशुओं के अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय परिवहन और मेलों-प्रदर्शनियों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में पशुओं में इस बीमारी के ज्यादा प्रकोप को देखते हुए उप्र से लगे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पशुपालन विभाग के निदेशक डा. उदय शंकर ने बताया कि पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाव के दृष्टिगत विभाग के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है।

टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में इस रोग से किसी भी पशु की मौत की सूचना नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है।

जिलेवार पशुओं में लंपी त्वचा रोग

जिला संख्या
नैनीताल 50
देहरादून 46
पौड़ी 37
हरिद्वार 27
ऊधम सिंह नगर 19
रुद्रप्रयाग 01

 