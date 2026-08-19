उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 1 सितंबर से होगा शुरू, प्रतिभाओं को मिलेगा मंच; महिला और दिव्यांगजन वर्ग भी शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए खेल महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी के आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना जारी कर दी गई है। एक सितंबर से शुरू होने वाला यह आयोजन 30 अक्टूबर तक चलेगा।

न्याय पंचायत स्तर से शुरू होकर प्रतियोगिताएं विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तर तक पहुंचेंगी। विभिन्न आयु वर्गों के साथ महिला और दिव्यांगजन वर्ग में भी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मिलेगा मंच निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल दीप्ति सिंह ने आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत न्याय पंचायत स्तर की स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिताएं एक से 10 सितंबर तक होंगी। इनमें अंडर-14 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग में कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो और मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं।