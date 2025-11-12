चंदराम राजगुरु, जागरण त्यूणी । जौनसार बावर के सावरा निवासी होमस्टे संचालक खजान सिंह व नीलम चौहान को पर्यटन विभाग की ओर से बेस्ट होमस्टे अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया। पहाड़ में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने देहरादून जनपद में चयनित तीन होमस्टे संचालकों को पुरस्कार के रुप में निर्धारित धनराशि के चेक प्रदान किए।

पर्यटन विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरुप देहरादून में चयनित चकराता ब्लाक के सावरा निवासी होमस्टे संचालक खजान सिंह, पाटी निवासी नीलम चौहान व डोईवाला ब्लाक के सिरियो-थानो निवासी चित्रा नैथाणी समेत तीन होमस्टे संचालकों को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में बेस्ट होमस्टे अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में होमस्टे संचालकों को दस-दस हजार के चेक प्रदान किए गए।

पर्यटन स्थल चकराता के सावरा निवासी खजान सिंह पिछले चार वर्ष से गांव में होमस्टे का संचालन कर रहे हैं। पहाड़ी शैली में बने लकड़ी से निर्मित दो मंजिला भवन में छह कक्ष होमस्टे के लिए हैं। होमस्टे संचालक की ओर से जौनसार बावर की वादियों में घूमने आए पर्यटकों को स्थानीय पकवान एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। होमस्टे संचालक खजान ने बताया कि उनके यहां पर्यटकों को स्थानीय पकवान परोसे जाते हैं।