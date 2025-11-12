Language
    जौनसार के खजान व नीलम को मिला बेस्ट होमस्टे अवार्ड, ठहरने वाले पर्यटकों को परोसा जाता है पहाड़ी स्‍वाद

    By Chandram Rajguru Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    जौनसार के खजान और नीलम को उनके होमस्टे के लिए सर्वश्रेष्ठ होमस्टे अवार्ड मिला है। वे अपने मेहमानों को स्थानीय पहाड़ी भोजन परोसते हैं, जिससे पर्यटकों को क्षेत्र की संस्कृति का अनुभव होता है। इस पुरस्कार से उत्साहित होकर वे अपने होमस्टे को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

    दून में हुए कार्यक्रम में पर्यटन विभाग ने होमस्टे संचालकों को प्रदान किया सम्मान। जागरण

    चंदराम राजगुरु, जागरण त्यूणी । जौनसार बावर के सावरा निवासी होमस्टे संचालक खजान सिंह व नीलम चौहान को पर्यटन विभाग की ओर से बेस्ट होमस्टे अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया। पहाड़ में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने देहरादून जनपद में चयनित तीन होमस्टे संचालकों को पुरस्कार के रुप में निर्धारित धनराशि के चेक प्रदान किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर्यटन विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरुप देहरादून में चयनित चकराता ब्लाक के सावरा निवासी होमस्टे संचालक खजान सिंह, पाटी निवासी नीलम चौहान व डोईवाला ब्लाक के सिरियो-थानो निवासी चित्रा नैथाणी समेत तीन होमस्टे संचालकों को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में बेस्ट होमस्टे अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में होमस्टे संचालकों को दस-दस हजार के चेक प्रदान किए गए।

    पर्यटन स्थल चकराता के सावरा निवासी खजान सिंह पिछले चार वर्ष से गांव में होमस्टे का संचालन कर रहे हैं। पहाड़ी शैली में बने लकड़ी से निर्मित दो मंजिला भवन में छह कक्ष होमस्टे के लिए हैं। होमस्टे संचालक की ओर से जौनसार बावर की वादियों में घूमने आए पर्यटकों को स्थानीय पकवान एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। होमस्टे संचालक खजान ने बताया कि उनके यहां पर्यटकों को स्थानीय पकवान परोसे जाते हैं।

    होमस्टे में ठहरने वाले पर्यटकों को पहाड़ी लाल चावल, घी, अखरोट, तिल का भुरा एवं चटनी के साथ मसाडा भात, अस्के, सीढ़े, कपरोड़ी, उल्वे, ताजी हरी सब्जियां, मक्की एवं मंडवे की रोटी, कंडाली की सब्जी व अन्य स्वादिष्ट पकवान काफी पसंद हैं। होमस्टे में ठहरने वाले पर्यटकों को जनजातीय समाज की परंपरागत संस्कृति व मेहमान नवाजी के बारे में जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है।

    वहीं जिला पर्यटन अधिकारी बिजेन्द्र पांडेय ने बताया कि इस बार जनपद देहरादून में तीन होमस्टे संचालकों को पुरस्कृत किया गया। इससे स्थानीय स्तर पर होमस्टे संचालन से पर्यटन विकास व स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

