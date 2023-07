Kedarnath Heli Service के नाम पर ठग करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, देशभर में साइबर ठगी की 21 शिकायतें दर्ज

Kedarnath Heli Service Fraud हेली सेवा के नाम पर श्रद्धालुओं से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। ठग के खिलाफ देश के अलग-अलग थानों में 21 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। ठग फोन पर लड़की बनकर लोगों को ठगता था। वर्ष 2021 में कोतवाली जयपुर राजस्थान पुलिस ने जेल भेजा था।

टीम जागरण, देहरादून: Kedarnath Heli Service Fraud: श्री केदानाथ धाम दर्शन के लिए हेली सेवा के नाम पर श्रद्धालुओं से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नीरज कुमार निवासी ग्राम पोक्सी, पोस्ट केसोरी, थाना पकरीबरवां, जनपद नवादा, बिहार के रूप में हुई। ठग के खिलाफ देश के अलग-अलग थानों में 21 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। गिरोह के दो सदस्य सन्नी राज निवासी ग्राम मोहब्बतपुर, पोस्ट पन्हेसा, थाना शेखोपुर सराय, जनपद शेखपुरा, बिहार और बाबी रविदास निवासी ग्राम मोहब्बतपुर, पोस्ट पन्हेसा, थाना शेखोपुर सराय, जनपद शेखपुरा, बिहार को एसटीएफ ने कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि आरोपित को दिसंबर वर्ष 2021 में कोतवाली जयपुर राजस्थान पुलिस ने जेल भेजा था। ठग फोन पर लड़की बनकर लोगों को ठगता था।

Edited By: Nirmala Bohra