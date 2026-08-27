केदारनाथ के लिए सितंबर से बुक होंगे हेली टिकट, केवल 15 दिनों के लिए खोली जाएगी बुकिंग

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में 15 सितंबर से केदारनाथ व चारधाम के लिए हेली सेवा प्रारंभ होगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) की टीम जल्द ही हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने उत्तराखंड पहुंचेगी।

वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) दो अथवा तीन सितंबर से हेली सेवाओं के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर देगा। यह बुकिंग केवल 15 दिनों के लिए खोली जाएंगी। प्रदेश में हर वर्ष हेली सेवाओं के जरिये लाखों व्यक्ति केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचते हैं। इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के साथ ही 22 अप्रैल से हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया गया था। इस वर्ष यह हेली सेवाएं आठ हेली कंपनियां गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा के आठ हेलीपैड से संचालित हुईं। वर्षा के दृष्टिगत इनका संचालन 25 जून तक ही हुआ। अब दूसरे चरण की हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं।