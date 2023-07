पांच किलोमीटर से रेस्क्यू कर लाए गए कांवड़ यात्री की एम्स में मौत; पैदल मार्ग पर एक और कांवड़ यात्री की गई जान

घटनास्थल सड़क मार्ग से लगभग पांच किमी की दूरी पर है। पुलिस कर्मियों ने स्टैचर के माध्यम से कड़ी मशक्कत से भारी बारिश व फिसलन के चलते घायल व्यक्ति को रेसक्यू कर सड़क मार्ग सड़क मार्ग मौनीबाबा चौराहे तक लाया गया। यहां से 108 के माध्यम से उक्त व्यक्ति को एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जहां पर उपचार के दौरान उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया।

पांच किलोमीटर से रेस्क्यू कर लाए गए कांवड़ यात्री की एम्स में मौत

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। श्री नीलकंठ कांवड़ मेला क्षेत्र में गुरुवार को दो कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई। एक यात्री को पुलिस की टीम पांच किलोमीटर चढ़ाई से स्ट्रेचर में रेस्क्यू कर लेकर आई। एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान किसी यात्री को मृत घोषित कर दिया। दूसरे यात्री की मौत पैदल मार्ग पर बेहोश होने के बाद हो गई। श्री नीलकण्ठ क्षेत्रान्तर्गत पैदल मार्ग धांधला पानी सैक्टर प्रभारी सैक्टर सात उपनिरीक्षक श्रद्धानन्द सेमवाल को पुलिस कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी की धांधला पानी से एक किमी ऊपर एक व्यक्ति घायल अवस्था मे पड़ा है। जिस सूचना पर पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही करते हुये बचाव उपकरणों के मौके पर पहुंचे तो देखा की एक व्यक्ति अचेत अवस्था मे जमीन पर पड़ा है। जिस पर मेडिकल टीम में उक्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते हुये हायर सैन्टर रैफर किया। घटनास्थल सड़क मार्ग से लगभग पांच किमी की दूरी पर है। पुलिस कर्मियों ने स्टैचर के माध्यम से कड़ी मशक्कत से भारी बारिश व फिसलन के चलते घायल व्यक्ति को रेसक्यू कर सड़क मार्ग सड़क मार्ग मौनीबाबा चौराहे तक लाया गया। यहां से 108 के माध्यम से उक्त व्यक्ति को एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जहां पर उपचार के दौरान उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान बाबू निवासी हाल 94 गंगा विहार, गोकुल पुरी, मेट्रो पिलर 12 के पास, नई दिल्ली के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस ने शव को दिल्ली के जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करवाकर रवाना किया गया है। पैदल मार्ग पर कांवड़ यात्री की मौत थाना लक्ष्मण झूला के श्री नीलकंठ पैदल मार्ग पर एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई। लक्ष्मण झूला के थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद गुंसाई ने बताया कि नीलकंठ कांवड़ मेला जोन संख्या दो, सेक्टर छह में नियुक्त पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि पैदल मार्ग पर एक कांवड़ यात्री बेहोश हो गया है। तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण करने पर चिकित्सकों ने बताया कि कांवड़ यात्री की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बाबू (45 वर्ष) निवासी ग्राम पुरारी, थाना आंचलगंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

Edited By: Mohammed Ammar